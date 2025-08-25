중국 상하이에 ‘충남 전진기지’ 가동



25일 중국 상하이 진지앙 호텔에서 충청남도 중국사무소 개소식이 열리고 있다. 도 제공



충청남도 중국사무소 개소식에서 충남의 기업들이 수출계약 후 기념촬영을 하고 있다. 도 제공

충남도가 도내 기업 수출 2위를 기록 중인 중국 시장 확대 등을 위해 상하이에 전진기지를 세우고 본격 가동을 시작했다.도는 25일 중국 상하이 진지앙 호텔에서 충청남도 중국사무소 개소식을 개최했다.이날 개소식에는 김태흠 지사와 김영준 대한민국 주상하이 총영사, 마영혜 상하이시 국장, 탁종한 상하이 한인회장, 김태광 상하이 충청향우회장, 까오징위안 중국합작무역기업협회 회장, 관짜오쥔 산동란화그룹 회장, 천자린 상하이 국후그룹 회장, 현지 기업인 등 200여 명이 참석했다.창닝구 상하이마트에 마련한 중국사무소는 충남의 통상 진흥과 외자 유치, 지방외교 활성화를 위한 거점이다. 전택규 소장과 현지 직원 등 총 3명이 근무한다.이곳에서는 중국에 진출했거나 진출을 희망하는 도내 기업, 충남과 협업을 희망하는 중국 내 기업 등도 이용할 수 있다.주요 역할은 도내 본사 또는 공장을 둔 수출 기업 대상으로 △해외 바이어와 기업 간 매칭 상담 등 수출 계약 지원 △수출 애로 지원 △시장 동향 제공 및 진성 바이어 발굴 지원 등이다.외국인 기업 투자 유치와 해외 관광객 유치, 국제교류 협력, 공공외교 활성화 등을 위한 사업도 펼친다.도는 연간 대중국 수출 200억 달러 달성 목표를 제시했다.이날 충남 홍성에 있는 수산물 제조·가공 업체인 ‘소문난삼부자’는 1200만 달러, 천안 ‘유로메디코스메틱’은 100만 달러 규모로 현지 바이어와 각각 수출계약을 체결했다.김태흠 지사는 “상하이는 중국 경제의 핵심이자 세계 3대 도시로 꼽히는 글로벌 허브. 충남은 무역수지 전국 1위이자, 반도체·디스플레이·배터리·자동차 등 첨단 산업을 이끄는 대한민국 경제의 심장”이라며 “중국사무소를 거점으로 대중국 산업 투자 협력을 더욱 강화하겠다”고 말했다.이어 “한국과 중국 수교가 벌써 33년. 양국이 손을 잡고 새 미래를 열었던 것처럼, 충남은 중국사무소 개소를 시작으로 ‘제2의 한중 협력 시대’를 본격적으로 만들어 나가겠다”고 강조했다.도는 중국을 포함 미국 로스앤젤레스(LA), 일본 도쿄, 독일 프랑크푸르트, 인도 뉴델리, 인도네시아 자카르타, 베트남 하노이 등 7곳에 해외사무소를 가동 중이다.올해 상반기(1∼6월) 도내 수출액은 426억 8000만 달러로 집계됐으며, 국가별 수출액은 베트남이 84억 4000만 달러로 1위, 중국이 76억 4800만 달러로 2위다.홍성 이종익 기자