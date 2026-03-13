봄맞이 자전거 스팀 세차 서비스

서울시의회 국민의힘, 정원오 서울시장 후보
서울시의회 국민의힘이 정원오 서울시장 후보의 공허한 정책 발표와 관련해 논평을 냈다.다음은 서울…
구미경 서울시의원, ‘성동구 학교 재배치’
박상현 경기도의원, 부천 서부권 교통 문제
정경자 경기도의원 대표발의 조례 근거로 경
주민 손길로 피어나는 골목 정원… ‘종로 정원사’
정문헌 구청장 공공정원 전폭 지원
동작 ‘희망 온돌’ 목표 금액 103% 달성
전년 대비 1억 3114만원 증가
양천, 역대 최대 ‘일자리 박람회’… 청·중장년 5
30개 기업 참여… 새달 3일 개최
면접·상담·채용 연계 원스톱 지원
중랑구, 면동초 통학로 ‘동화가 흐르는 예술 담장’
‘서편제보성소리축제’ 대한민국축제콘텐
전남 보성의 대표 문화예술 축제인 서편제보성소리축제가 5년 연속 대한민국축제콘텐츠대상 수상을 달성했…
당진 호박·고구마로 만든 ‘K-약과’
500m 고원서 트레일러닝… 한국의
유채꽃 핀 제주의 봄
대안교육기관 지원 조례 제정 전국 확
지방자치단체 사이에서 대안교육기관 지원 조례 제정이 확산하고 있다. 교육 수요가 획일적인 입시 중심…
선문대, 충남지식재산센터와 “창업 생
