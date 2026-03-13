평택, 2040년 인구 105만 대도시 도약

서울Pn

동부 반도체, 서부 항만·수소 등
미래 전략 담은 도시계획 승인

반도체와 항만 물류의 중심 경기 평택시가 2040년 105만명 대도시로 거듭난다.

경기도는 평택시의 미래 발전 전략을 담은 ‘2040년 평택 도시기본계획’을 11일 최종 승인했다.

평택시의 도시기본계획에는 2040년까지 시가 추진하는 도로·철도를 비롯한 기반 시설, 주거·상업·공장 등 토지 이용, 인구·산업·환경·방재 등에 대한 장기적인 공간 구조와 발전 방향이 담겼다.

2040년 목표 계획인구는 각종 개발 사업으로 유입될 인구와 통계청 인구 추계, 저출산에 따른 인구 감소 등을 종합 고려해 현재 65만명에서 40만 4000명이 늘어난 105만 4000명으로 설정했다.

공간 구조는 신규 개발 사업과 광역 교통망 확충 등에 따른 도시 성장에 유연하게 대처하고 동부와 서부 지역의 균형 개발을 효과적으로 실현할 수 있도록 ‘2도심 3지역 중심’ 체계로 개편한다.

생활권은 크게 동부와 서부 2개 권역으로 나눴다. 동부 생활권은 미래 산업인 반도체 특화 단지와 산·학·연 클러스터(산업 집적 단지) 육성에 집중하고 서부 생활권은 친환경 수소 에너지 특화 단지와 항만·산업 도시 구현을 핵심 발전 전략으로 제시했다.

교통 계획은 국가 철도망 계획 등 상위 계획에서 제시된 도로와 철도망을 반영했다. 시는 평택시 전체를 잇는 순환형 가로망을 구축하고 권역별 순환 도로망을 구성해 생활권과 중심지 간 연결 체계를 탄탄하게 다진다.

이와 함께 공원·녹지와 생활 사회 기반 시설(SOC)을 확충해 시민 생활 환경 개선도 함께 추진할 계획이다.

안승순 기자
2026-03-13 19면
