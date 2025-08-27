하남 창우동 도시개발사업 재추진

2022년 보전가치 높아지면서 무산 전력

경기 하남시 창우동 일대 도시개발사업(H2 프로젝트)이 다시 추진된다.하남도시공사는 최근 창우동 108 일대 약 25만㎡를 대상으로 하는 ‘창우동 일원 도시개발사업 기본구상 수립 및 사업타당성 검토 용역’ 입찰을 공고했다고 27일 밝혔다.협상적격자 선정과 계약 체결 절차를 거쳐 오는 10월 초 본격적인 용역에 착수하며, 용역기간은 12개월이다.용역비는 약 15억 7000만원으로, 기초조사와 법률 검토를 포함한 개발 여건 분석, 개발 컨셉 및 도입 기능 도출, 기본구상안 작성, 사업 타당성 분석, 사업화 방안 수립 등이 주요 과업이다. 지방공기업평가원의 예비검토와 심의 지원도 포함돼 있어 공사가 자체 개발 방식을 전제로 추진하는 성격이 짙다.전체 용역 기간 중 8개월은 지방공기업평가원 심의와 시의회 의결 절차 지원에 할애된다. 공사는 내년 상반기 중 평가원에 사업타당성 심사를 의뢰할 계획이다.앞서 창우동 H2 프로젝트는 종합병원과 호텔, 컨벤션 시설 등을 포함한 친환경 복합단지 조성을 목표로 추진됐으나, 2022년 부지 일대가 환경적으로 보전가치가 높은 지역으로 재분류되면서 무산됐다. 당시 환경등급이 개발이 가능한 3등급에서 개발제한구역 해제가 불가능한 2등급으로 상향되면서, 사실상 사업 추진이 불가능해진 것이다.이번 용역 착수는 중단됐던 개발 계획을 다시 궤도에 올리려는 시도로 보인다.한상봉 기자