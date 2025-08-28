서울Pn

검색

서울시, 일제강점기부터 숨어있던 시유재산 찾았다…

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울시, 순직 소방관 6위 국립묘지 안장…연말까지

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 중구, 다음달까지 DDP쇼룸에서 패션산업 특

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원 주민이 만들고 즐기는 ‘동 마을 축제’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

(재)순천문화재단, ‘제6회 순천생활문화페스티벌’ 참여단체 공개 모집···9월 10일까지

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

생활문화단체(동호회) 대상
공연·전시·체험과 밴드 경연 기회 제공


  •
‘제6회 생활문화페스티벌’ 포스터


(재)순천문화재단이 오는 10월 17일부터 이틀 동안 순천조례호수공원 일원에서 열리는 ‘제6회 생활문화페스티벌’ 참여단체를 공개 모집한다. 순천생활문화단체(동호회) 공연·전시·체험 및 순천생활문화밴드 경연대회에 참여할 단체로 오는 29일부터 다음달 10일까지 신청을 받는다.

공연·전시·체험 참여대상은 순천에 활동 중인 생활문화 단체를 대상으로 한다. 생활문화밴드 경연대회 참여 대상은 전남권 동호회 및 아마추어 밴드다.

순천생활문화단체(동호회) 선정규모는 공연 13개팀 내외, 체험·전시 10개팀 내외다. 선정된 단체는 20만원에서 40만원까지 공연 지원금 및 전시·체험비를 지원받는다.

순천생활문화밴드 경연대회는 본선 진출 10개팀을 선발해 경연을 펼친다. ▲대상 1팀(200만원) ▲최우수상 1팀(100만원) ▲우수상 2팀(각 70만원)에 시상금과 상패가 수여된다. 결선 진출 6개팀은 각각 30만원 공연 지원금이 지급된다.

김병준 순천문화재단 상임이사는 “이번 페스티벌에 생활문화인들이 다양한 실력을 마음껏 발휘하는 등 일상 속 생활문화를 즐기고, 문화적 가치를 널리 확산하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.


순천 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

동대문 재활용 이끌 ‘자원순환 정거장’ 활짝

삼육보건대·지역 기관 모여 개소식 종이팩 수거·세척 체계 구축 등 협력

“장애인·노인 승강기로 편하게 양평교 다녀요”

영등포, 보행 약자 위해 2대 설치 안양천 체육시설 등 접근성 향상

강서 옛 염강초 부지 ‘유아교육 거점’ 새 옷

서울유아교육진흥원과 이전 MOU 평생학습관 등 기존 인프라와 연계 2030년 개원 목표로 지원 체계 강화

“연 24만원 버스비 지원받으세요” 전 세대 ‘이동

어린이·청소년·청년·어르신 대상 서울 전역·마을버스 이용 시 혜택 새달 1일 신청 접수… 12월 첫 지급 정문헌 구청장 “모두 누릴 공공재”

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr