김인제 서울시의회 부의장, 서울시에 “BTS 서울 컴백쇼 앞두고 인파 안전관리 총력” 당부

대규모 인파 밀집 예상… “철저한 현장 관리와 안전대책 당부”



김인제 서울시의회 부의장

김인제 서울시의회 부의장(구로구 제2선거구, 더불어민주당)은 이번달 21일 서울 광화문광장 일대에서 있을 ‘BTS 2026 컴백쇼’와 관련해 “수십만 명이 밀집할 것으로 예상되는 초대형 행사가 안전하게 마무리될 수 있도록 서울시 차원의 비상 안전 체계 마련에 만전을 기할 것”을 서울시에 당부했다.김 부의장은 지난 6일 개최된 제334회 임시회 보건복지위원회에서 서울시 시민건강국을 대상으로 광화문광장 BTS 공연과 관련한 인파 관리와 응급의료 대응 체계를 점검했다.김 부의장은 서울시 안전관리위원회에서 해당 공연 안전관리계획이 조건부 가결된 것과 관련해 “서울시 시민건강국이 제시한 조건이 무엇인지, 실제 현장에서 시민 안전을 확보할 수 있는 수준인지 철저히 점검해야 한다”고 질의했다.이에 조영창 서울시 시민건강국장은 “안전관리계획 심의 과정에서 크게 두 가지 조건을 제시했다”며 “첫째는 화장실 등 편의시설 확충이고, 둘째는 응급구조 및 의료 대응 체계를 통합적으로 운영하는 것”이라고 설명했다.특히 화장실 문제와 관련해 조 국장은 “대규모 인파가 모이는 행사 특성상 여성 관람객 비율이 높은 점을 고려해 여성전용 화장실 수가 충분히 확보돼야 한다는 의견을 제시했다”고 말하며 “서울시는 광화문 인근 공공기관과 민간 건물의 화장실 개방 협조를 통해 화장실을 확보했으며, 행사장 곳곳에 추가 이동식 화장실 설치도 주최 측에 요구했다”고 밝혔다.이어 “서울시와 자치구 보건소가 참여하는 응급의료 대응체계를 운영하고, 소방과 주최 측, 서울시 간 지휘 체계와 정보 전달 체계를 일원화해 환자 발생 시 신속하게 대응할 수 있도록 하는 조건을 제시했다”고 설명했다.김 부의장은 “주최 측이 약 3500명의 안전요원을 배치하겠다고 했지만, 이는 공연 과정에서 관람객 안내나 질서 유지 역할이 중심이 될 것”이라며 “수십만 명이 밀집하는 행사에서는 공공이 중심이 되어 체계적인 인파 관리와 긴급 대응 시스템을 갖추는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.또한 김 부의장은 “과거 발생한 대규모 인파 밀집 사고로 인해 많은 국민들이 여전히 불안을 느끼고 있다”며 “광화문이라는 개방된 공간에서 진행되는 세계적인 공연인 만큼 민간과 공공이 따로 대응하는 것이 아니라 유기적으로 협력하는 통합 안전관리 체계를 구축해야 한다”고 말했다.끝으로 김 부의장은 “서울시는 공공이 책임있는 역할을 수행하며 인파 관리와 응급의료 대응을 철저히 준비해야 한다”며 “이번 공연이 안전하게 마무리되어 서울시의 응급의료 및 안전관리 체계에 대한 시민들의 신뢰를 높이는 계기가 되도록 만전을 기해 달라”고 당부했다.온라인뉴스부