도봉구, 본격 ‘생활폐기물 다이어트’

서울 도봉구는 구민과 함께 생활폐기물 감량에 나섰다고 9일 밝혔다.구는 홍보·교육, 감량 실천 캠페인, 분리수거함·운영 장비 설치 등 3개 분야를 중심으로 전방위적 생활폐기물 다이어트 사업을 추진한다. 사업에 필요한 예산은 앞서 서울시로부터 특별조정교부금 1억 3000만원을 확보했다.먼저 구는 분리배출 홍보물, 재활용 선별장 홍보 리플릿 등을 제작해 올바른 분리배출 방법을 안내한다. 또 생활폐기물 다이어트 실천을 위한 시민 서약, 찾아가는 분리배출 교육으로 주민들의 자발적 실천을 독려한다. 올해 새롭게 추진하는 ‘버림은 줄이고, 가치는 더하고!’ 캠페인에서는 자원순환 홍보와 더불어 새활용플라와 연계한 친환경 물품 등을 전시한다.주민들이 직접 쓰레기 성상(성질과 상태)을 확인하는 ‘생활폐기물 성상 분석(파봉) 체험’ 등 참여형 프로그램도 마련해 운영한다. 분리수거 인프라와 운영 장비도 보강한다. 소규모 공동주택과 혼합 배출이 심각한 지역에 분리수거대와 음식물류 폐기물 종량기기(RFID) 설치를 지원하고, 투명 페트병 무인 회수기를 지역 내 추가로 설치·운영한다.구는 주민들의 자발적인 분리배출 참여를 이끌기 위해 서울시와 협력해 ‘10만 시민 쓰레기 분리배출 실천 서약 챌린지’도 추진한다. 현재 구청 내 40개 부서와 14개 동 주민센터에 오프라인 서약 참여 창구를 마련하고 많은 구민의 참여를 독려하고 있다.참여 기간은 다음달 30일까지다. 서약을 완료한 참여자는 500원 상당의 500에코마일리지를 받는다. 이 마일리지는 서울사랑상품권(서울페이)으로 전환하거나 온누리상품권, 아파트 관리비, 가스비, 세금 납부 등에 사용할 수 있다.오언석 구청장은 “구는 교육과 캠페인, 인프라 구축을 함께 추진해 주민들이 일상에서 자연스럽게 자원순환을 실천할 수 있도록 하겠다”고 말했다.유규상 기자