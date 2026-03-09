‘청년중심 용산’ 용산구, “청년 정책 주체로”

“청년의 생활 전반 촘촘히 지원”



서울 용산구청 전경. 용산구 제공

서울 용산구가 향후 5년간(2026~2030년) 추진할 ‘제2차 청년정책 기본계획’을 수립하고, ‘청년이 살기 좋은 도시’ 조성을 본격화한다고 9일 밝혔다.구 관계자는 “청년을 보호와 배려 대상으로 보는 ‘청년 친화’ 단계를 넘어, 청년이 지역 문제 해결과 정책 형성 과정에 직접 참여하는 ‘청년 중심’ 단계로 전환한다”고 설명했다.앞으로 5년간 ▲일자리(12개) ▲주거·복지(12개) ▲교육·금융(7개) ▲문화(3개) ▲참여·권리(7개) 등 5대 분야에서 총 41개 사업을 추진한다.일자리 분야에서는 첫 취업부터 경력 개발까지 생애 전 과정을 아우르는 지원을 강화한다. ‘청년 취업특강’, ‘청년기업 융자지원’, ‘공인중개사 1일 체험 프로그램’ 등 실전형 프로그램을 통해 취·창업 역량을 높이고, 안정적인 경제적 자립 기반을 마련한다.주거·복지 분야에서는 ‘청년 1인가구 지원사업’, ‘용산 청년 든든케어 사업(심리·법률상담)’ 등을 통해 주거와 정서, 생활 전반에 대한 지원을 확대한다. 교육·금융 분야에서는 ‘용산 미래 역량 교육 지원’을 통해 인공지능, 금융 기술(핀테크) 등 미래 신산업 관련 직무 역량을 강화한다.문화 분야에서는 ‘청년 축제 개최’, ‘발달장애인 미술작업실 느루아트 운영’ 등 청년 누구나 지역문화 활동의 주체가 될 수 있는 환경을 조성한다. 참여·권리 분야에서는 ‘청년정책위원회’와 ‘청년정책네트워크’를 활성화해 청년이 정책 수립·연구·평가 전 과정에 참여하는 구조를 강화하고 정책 환류 체계를 정착시킬 계획이다.박희영 용산구청장은 “이번 기본계획은 청년을 단순한 정책 수혜 대상이 아닌 지역의 동반자이자 성장의 주체로 인식하는 전환의 출발점”이라며 “청년의 생활 전반을 촘촘히 지원해 청년이 머물고 싶은 도시, 함께 성장하는 용산을 만들어 가겠다”라고 말했다.서유미 기자