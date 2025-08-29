서울Pn

검색

서울시, 청년 금융 타임머신 서비스 개시…5년 후

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울시, 숨은 독립유공자 230명 찾았다…보훈부에

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

노원구 청소년 정책, 전국 우수사례로 수상

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

관악 ‘강감찬대로’ 개발 청사진 나왔다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

양천구, 취약계층 어르신…‘대상포진 무료 예방접종’

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

65세 이상 기초생활수급자 대상
관내 의료기관 100개소 접종
건강 격차해소·의료 안전망 강화


  •
양천구 대상포진 무료 예방접종 지원안내 포스터. 양천구 제공


서울 양천구는 취약계층 어르신의 건강한 노후 생활을 위해 65세 이상 기초생활수급자를 대상으로 ‘대상포진 예방접종’을 무료로 지원한다고 29일 밝혔다.

대상포진은 65세 이상 고령층이 젊은 연령층보다 발병률이 8~10배 높아 예방이 중요하지만, 취약계층 어르신의 경우 비용부담 등을 이유로 접종률이 32%에 그친다.

이에 구는 2023년 ‘양천구 대상포진 예방접종 지원 조례’를 제정하고, 지난해부터 취약계층 어르신에게 무료 예방접종을 지원하고 있다.

지원대상은 구에 1년 이상 거주한 만 65세 이상 기초생활수급자이면서, 과거에 대상포진 예방접종을 받은 이력이 없는 경우다. 접종은 관내 100개 위탁의료기관에서 가능하며, 희망 시 사전에 백신 보유 여부를 확인해야 한다.

접종 시에는 신분증과 기초생활수급자 증명서, 주소 변동 사항이 포함된 최근 1개월 내에 받은 주민등록초본을 지참해야 하며, 무료 예방접종은 백신 소진 시까지 진행된다.

이기재 양천구청장은 “고령층의 건강과 일상생활을 위협하는 질환을 사전에 예방하기 위해 어르신들이 경제적 부담 없이 예방접종을 받으실 수 있도록 제도적 기반을 마련하고 적극 지원하고 있다”고 말했다.

유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

이중섭·박수근… 노원에 뜬 미술 거장들[현장 행정]

노원아트뮤지엄 ‘한국 근현대…’展

동대문 재활용 이끌 ‘자원순환 정거장’ 활짝

삼육보건대·지역 기관 모여 개소식 종이팩 수거·세척 체계 구축 등 협력

“장애인·노인 승강기로 편하게 양평교 다녀요”

영등포, 보행 약자 위해 2대 설치 안양천 체육시설 등 접근성 향상

강서 옛 염강초 부지 ‘유아교육 거점’ 새 옷

서울유아교육진흥원과 이전 MOU 평생학습관 등 기존 인프라와 연계 2030년 개원 목표로 지원 체계 강화

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr