영암군, RE100 산단 유치 총력전 선언

에너지 지산지소 기반·기존 산단 전환 역량 등 강조


우승희 영암군수가 8월 25일 국회에서 서삼석 의원과 만나 영암 RE100 산단 준비 상황을 설명하고 있다.


정부가 ‘RE100 산단 조성’과 ‘차세대 전력망 구축’을 핵심으로 하는 에너지 전환 계획을 발표함에 따라 전남 영암군이 RE100 산단 유치를 위한 총력전을 선언하고 나섰다.

최근 중앙부처와 국회를 잇따라 방문한 우승희 영암군수는 8월 25일 서삼석·김원이·최기상 의원과 만나 영암군의 RE100 산단 준비 상황을 설명하고 RE100 특별법 내 산단 지정 검토와 정부 차원의 정책 지원을 요청했다.

특히 영암이 삼호읍 대불국가산단과 인근 지역을 중심으로 ‘에너지 지산지소 그린시티 100’ 구상을 구체화하고 있으며 RE100 산단 유치에 가장 적합한 입지라는 점도 강조했다.

이와 함께 기존 대불산단의 RE100 전환 가능성도 함께 제시했다.

HD현대삼호 등 대규모 전력 수요처와도 즉시 연계가 가능하고 기존 조선·해양 기자재 중심의 제조 생태계와 신규 산단과 연계한 단계적 전환 모델로서 현실적인 대안을 설명했다.

우승희 영암군수는 “RE100 산단은 단순히 조성하는 문제가 아니라, 에너지 생산과 소비, 산업 수요가 유기적으로 연결된 지역에 조성돼야 한다”며, “영암은 지정만 기다리는 지역이 아니라 재생에너지 인프라, 대규모 전력 수요처 등 실행 기반을 갖춘 준비된 지역”이라고 강조했다.

영암군은 산단 유치를 통한 에너지 전환, 지역균형발전, 산업 재편을 목표로 앞으로도 중앙부처와의 후속 협의, RE100 특별법 의견 제출, 국비 확보 등의 정책 반영과 다양한 전략 대응을 지속할 계획이다.

영암 류지홍 기자
