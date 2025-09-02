박유진 서울시의원 “오세훈TV는 유튜브 극우 채널로 변해가는 것인가”

“내란 책임은 민주당에 있다고 주장, 이재명 대통령 사진에 돈다발 합성···극우적 프레임을 현직 서울시장 채널에서 확산”

“오세훈TV는 공적 채널로서 최소한의 품격과 책임감 가져야”



지난달 29일 본회의 5분 자유발언을 하는 박유진 의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 박유진 의원(더불어민주당, 은평3)은 지난달 29일 본회의 5분 자유발언에서 “홍보 담당 비서관과 공무원 2명이 직접 제작에 참여하는 오세훈 시장의 유튜브 채널인 ‘오세훈TV’에서 최근 극우정치 선전물 수준의 콘텐츠를 올리고 있다”고 비판했다.박 의원은 “서울시는 공무원이 겸직 허가를 받은 범위에서 제작했다고 주장하지만, 공적 인력을 활용해 극우적 메시지를 확산하는 행위 자체가 사회정의를 해치는 것”이라며 “정치적 차이를 토론이 아닌 선전 콘텐츠로 풀어낸 것은 공적 채널의 기능을 왜곡한 전형적인 사례”라고 지적했다.특히 “‘내란 책임은 민주당에 있다’는 식의 극단적 발언을 하고 이재명 대통령 사진에 돈다발을 합성해 베네수엘라행 직행열차에 비유한 콘텐츠는 시민을 대표해 일하는 공무원이 개입된 채널에서 결코 나올 수 없는 일”이라며 “정치적 차이를 토론으로 풀어야 할 서울시가 오히려 사회 갈등을 조장하고 있다”고 꼬집었다.이어 “현직 서울시장의 유튜브 채널은 오세훈TV는 명백히 공적 창구인 만큼, 만들어야 할 콘텐츠와 만들지 말아야 할 콘텐츠가 구분돼야 한다”며 “서울시가 극단적 정치 프레임에 휘둘려 공적 창구를 극우 선전물 제작에 사용하는 것은 명백한 직무 일탈”이라고 비판했다.마지막으로 박 의원은 “오세훈TV가 극우 채널로 변해가는 것을 방치한다면 서울시의 공적 소통 전반에 신뢰가 무너질 것”이라며 “서울시는 즉각 제작 기준을 마련하고, 정치적 중립성 확보를 위한 공적 시스템 정립에 나서야 한다”고 촉구했다.온라인뉴스팀