“날씨 걱정 없이 나이스샷!”…영등포구, ‘실내 파크골프 대회’ 연다



서울 영등포구에 있는 실내 파크골프장의 모습. 영등포구 제공

서울 영등포구는 오는 22일부터 27일까지 실내 파크골프장 3곳에서 ‘파크골프 대회’를 연다고 2일 밝혔다.이번 대회는 구 장애인체육회가 주관하고 구가 후원한다. 실내경기로 진행돼 날씨에 영향을 받지 않고 누구나 안전하게 참여할 수 있다. 구 관계자는 “비장애인과 장애인, 어르신도 함께 어울리는 생활체육 축제의 장이 될 것”이라고 기대했다.이날 대회는 일반부(남·여), 시니어부(남·여), 장애인부(남·여) 등 총 6개 부문으로 진행된다. 참가자들은 실력을 겨루면서도 경쟁을 넘어 서로 소통하는 시간을 가질 수 있다. 대회 마지막 날 시상식에서는 우수 선수들을 격려할 예정이다.참가 대상은 구민과 지역 내 파크골프 동호인이다. 현재 선착순으로 모집 중이다. 구 장애인체육회나 구에 있는 실내 파크골프장 1호점(신길3동 신청사), 3호점(신길3동 구청사), 4호점(대림1동 주민센터)을 방문하거나 이메일로 참가 신청을 하면 된다. 참가비는 1인당 1만원이다. 자세한 내용은 구 누리집을 통해 확인할 수 있다.실내 파크골프는 야외 파크골프에 디지털 기술을 접목한 실내 스포츠다. 센서와 스크린을 통해 스윙, 거리, 방향 등을 정밀하게 분석해 실제 경기와 유사한 몰입감을 제공한다. 또한 기상 조건에 영향을 받지 않고 사계절 내내 이용할 수 있어 접근성이 좋다.최호권 영등포구청장은 “실내 파크골프는 남녀노소 누구나 날씨와 관계없이 주택가 가까이서도 쉽게 즐길 수 있는 생활체육 종목”이라며 “앞으로도 구민들이 건강을 지키고 삶의 활력을 얻을 수 있도록 다양한 체육 활동을 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.임태환 기자