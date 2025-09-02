‘2025 대한민국 SNS 대상’, 순천시에 한 표를 !

서울Pn

오는 12일 마감
230명에게 기프티콘 증정


  •
순천시가 오는 12일까지 ‘2025 대한민국 SNS 대상’ 전 국민 투표 이벤트를 진행한다.


순천시가 ‘2025 대한민국 SNS 대상’ 공공부문 수상을 목표로 오는 12일까지 전 국민을 대상으로 투표 이벤트를 진행한다.

㈔한국소셜콘텐츠진흥협회가 주관하는 ‘대한민국 SNS 대상’은 공공기관과 기업의 SNS 소통 역량을 종합 평가해 국민과 활발히 소통하는 기관을 선정한다. 대한민국 SNS 대상 투표는 전 국민 누구나 참여할 수 있다. 투표 방법은 대한민국 SNS 대상 누리집에서 네이버 간편로그인을 한 뒤 ‘순천시청’을 클릭하고 상단에 ‘추천하기’를 클릭하면 된다.

시는 투표자 중 추첨을 통해 230명에게 기프티콘을 증정한다. 이벤트에 참여를 원하는 경우 순천시청에 ‘순천시청 추천과 응원 댓글’ 화면을 캡처해 이벤트 페이지(https://naver.me/ID33QwkN)에 응모하면 된다.

시 관계자는 “이번 도전은 순천시 SNS 브랜드 가치를 한층 끌어올리고 시민과 국민 간 쌍방향 소통을 강화하기 위한 의미 있는 시도다”며 “대한민국 SNS 대상 투표에서 순천시가 좋은 성과를 거둘 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

한편 순천시는 블로그, 페이스북, 인스타그램, 유튜브 등 다양한 SNS 채널을 통해 주요 정책은 물론 관광·문화 콘텐츠 등을 생생하게 전달하며 적극적인 소통을 이어가고 있다.


순천 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
