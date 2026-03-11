등하교 지킴이 성북, 교통안전 캠페인 실시

서울Pn

구청·종암경찰서 등 50명 참여
17개 초교에 지도사 65명 배치


이승로(가운데) 성북구청장과 종암경찰서 관계자들이 장곡초 앞에서 어린이 교통안전 캠페인을 진행하고 있다.
성북구 제공


서울 성북구가 지난 6일 장위1동 서울 장곡초 앞에서 초등학생 등하굣길 교통안전을 위한 어린이 교통안전 캠페인을 실시했다고 10일 밝혔다.

개학을 맞아 진행된 이날 캠페인에는 성북구청, 종암경찰서, 장곡초, 종암모범운전자회 등 50여명이 참여했다. 종암경찰서 주관으로 진행된 이번 캠페인에서는 어린이 보호구역 내 제한속도 준수, 보행자 우선 문화 확산, 불법 주정차 근절 등을 홍보하고 학생들에게 기본적인 교통안전 수칙을 안내했다.

구는 올해 지역 내 17개 초등학교에 어린이 등하교 교통안전 지도사 65명을 배치해 통학로 안전 확보에 힘쓰고 있다. 장곡초에는 4명의 지도사가 배치될 예정이며, 인도와 차도가 구분되지 않아 교통사고 위험이 큰 장곡초 후문 사거리에는 올해부터 모범운전자회 3명이 배치돼 보행 안전 지도를 하고 있다.

캠페인에 참여한 이승로 성북구청장은 “스쿨존에서는 운전자와 보행자 모두 항상 멈추고, 확인하고, 출발하는 기본 원칙을 지키는 것이 중요하다”며 “성북구는 관계 기관 및 학교 등과 협력해 어린이들이 안심하고 등하교할 수 있는 교통환경을 조성하겠다”고 강조했다.


송현주 기자
2026-03-11 20면
