산림복지 꺼낸 노원… 숲의 진수 온다

영축산 산림복합체험센터 착공



서울 노원구 중계동 불암산 산림치유센터에서 2020년 8월 참가자들이 산림욕 체조를 하고 있다.

노원구 제공

서울 노원구 영축산에 도서관, 정원 카페 등을 한곳에 모은 산림 복합체험센터가 내년 상반기 문을 연다. 3개 동으로 건립되는 센터는 음악 도서관, 정원 카페, 정원 치유센터 등으로 구성된다.노원구 관계자는 10일 “자연이 주는 치유의 힘인 ‘녹색 처방’이 새로운 트렌드로 떠오르고 있는 가운데 영축산에도 산림치유 프로그램을 운영할 계획”이라며 센터 착공식을 31일에 갖는다고 밝혔다.앞서 2020년 문을 연 불암산 산림 치유센터는 지난해에만 2만 3000여명이 치유 프로그램을 체험할 만큼 호응이 뜨겁다. 이에 구는 영축산뿐만 아니라 수락산 동막골 자연휴양림(수락휴)에도 산림치유 기능을 갖춘 시설을 추가로 마련하는 방안을 추진 중이다.청음 시설을 갖춘 미디어실, 열람 공간을 갖춘 음악 도서관과 실내 식물 정원을 테마로 인테리어를 조성하는 정원 카페는 각각 개방감을 갖춘 공간으로 자연과 하나 되는 감성을 강조한다.센터 부지는 기존에 ‘노원 숲속의 집’이라는 이름의 시설이 운영됐다. 구는 낡은 시설물을 개선해 모두에게 열린 고품격 휴양공간을 마련한다는 구상이다. 노원에 있는 4개 산 중 가장 외진 영축산은 2021년 무장애 숲길 개통 이후 방문자가 늘어나고 있다. 영축산 무장애 숲길은 정상 전망대까지 이어지고 4곳의 진입로를 통해 여러 방향에서 오를 수 있다. 산림 복합체험센터 역시 장애인과 보행 약자에게 열린 공간으로 조성된다.건립 비용으로 국비 20억원, 시비 20억원의 사업비를 확보했다. 구는 건축 과정에서 친환경 국산 목재를 적극 활용할 계획이다.오승록 구청장은 “‘모든 것은 숲으로부터 온다’는 것은 단지 수락휴에만 적용되는 이야기가 아니라, 모두가 마땅히 누려야 할 산림복지 실현의 의지”라며 “한때는 황폐하고 외면받던 영축산이 월계동 최고의 힐링 명소로 거듭날 수 있도록 심혈을 기울여 조성하겠다”고 밝혔다.서유미 기자