서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

BTS 21일 광화문 공연 17만 인파 예고… 안

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시, 모아타운 찾아가 사업 병목 뚫는다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘청년중심 용산’ 용산구, “청년 정책 주체로”

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“생활폐기물 다이어트”… 강북 공공기관·주민 한마

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

“역대 최대 지원”…영등포구, 소상공인 특별보증 350억원 투입

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

지난해 대비 88억원 증액, 2%대 저금리 대출


  •
최호권(왼쪽 다섯 번째) 영등포구청장이 지난 9일 구청에서 열린 ‘지역경제 밀착지원을 위한 특별출연 업무협약식’에서 관계자들과 기념 촬영을 하고 있다. 영등포구 제공


서울 영등포구가 대출 담보력이 부족해 자금 마련에 어려움을 겪는 지역 소상공인과 중소기업을 위해 역대 최대 규모인 350억원의 특별보증 지원에 나선다고 10일 밝혔다.

구는 지난 9일 구청에서 서울신용보증재단 및 우리·신한·하나·국민은행, 새마을금고와 ‘지역경제 밀착지원을 위한 특별출연 업무협약’을 체결했다. 이번 지원 규모는 지난해 262억원보다 약 88억원 이상 늘어난 금액이다.

구의 특별보증 지원은 매년 규모를 확대해 왔다. 실제 지원 실적은 2024년 553건(약 243억원), 2025년 596건(약 262억원)으로 건수와 금액 모두 꾸준히 증가해 현장의 높은 수요를 보여준다.

이번 협약에 따라 구와 금융기관이 총 28억원을 출연한다. 재단은 350억원 규모의 보증을 지원한다. 올해는 새마을금고가 협약 기관으로 신규 참여해 금융 접근성과 선택의 폭을 넓혔다.

지역 소상공인과 중소기업은 재단에서 발급한 신용보증서로 협약 금융기관에서 대출을 받을 수 있다. 대출 금리는 평균 2%대(CD금리 연동 변동금리)의 저금리로 운영돼 고금리 시대에 경영 부담을 낮추는 데 큰 도움이 될 것으로 보인다.

상환 방식은 1년 거치 후 2·3·4년 균등분할상환, 2년 거치 3년 균등분할상환, 2년 만기 일시상환 등 다양하게 있어 사업자 상황에 맞춰 선택할 수 있다. 자세한 내용은 재단 영등포지원센터에서 안내받을 수 있다.

최호권 영등포구청장은 “지역 경제의 기반이 되는 중소기업과 소상공인이 어려운 경제 상황을 극복하는 데 실질적인 도움이 되기 바란다”며 “현장의 목소리에 귀 기울여 경영 안정과 성장을 돕는 체감도 높은 지원책을 지속해 마련하겠다”고 말했다.

송현주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

서울서 가장 뜨거웠던 강서의 ‘희망온돌’

전년보다 32억 증가한 80억 모금 목표액의 3.2배… 역대 자치구 1위

서울 중구, 65세 이상 어르신 교통비 지원 7월부

“임시회 상임위 문턱 못 넘어”

일자리 정책은 영등포가 ‘서울 최고’

고용률·여성 고용률 3년 연속 1위

도봉구, 본격 ‘생활폐기물 다이어트’

홍보·교육, 캠페인 등 전방위적 사업 추진 서울시 특별조정교부금 1억 3000만원 확보

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr