신미숙 경기도의원, 2026학년도 화성 동부지역 고등학교 모집정원 검토



신미숙 의원. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 교육기획위원회 신미숙 의원(더불어민주당, 화성4)은 2일(화), 경기도의회 화성상담소에서 경기도교육청 학교설립과 관계자로부터 2026학년도 화성 관내 고등학교 예비 모집정원(안)에 대한 검토 보고를 받았다.이번 보고에서 주목할 점은 과밀학급 문제가 심각한 화성 동부지역의 수용률과 학급당 학생수 변화인데, 경기도교육청에 따르면 2026학년도 기준 학급당 학생 수는 33.7명으로, 전년 대비 약 1.2명 감소할 것으로 예상하였고학생 배치 추계에 따른 수용률은 88.4%로 산출되었다.신미숙 의원은 “고등학교 모집정원 산정 시 지역 내 전입 세대 수, 전입 시기, 인근 지역간 이동 등 다양한 변수를 고려해야한다”며 “보수적으로 산정해서는 안된다”라고 강조했다.이어 신 의원은 “특히 교육 수요가 집중되는 동탄을 비롯한 화성 동부 지역의 경우, 지속적인 과밀학급 방지를 위한 노력이 필요하다”고 언급하며 “또한, 입주 예정인 신규 공동주택 단지 규모를 고려하여 학부모와 학생이 체감할 수 있는 과밀학급 해소를 위해 경기도교육청의 적극적인 노력이 필요하다”고 전했다.한편, 이날 보고는 경기도교육청 학교설립과 홍정기 사무관을 비롯하여 학교설립과 관계자가 참석했다.온라인뉴스팀