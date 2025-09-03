美 찾은 이강덕 포항시장 “철강 관세 인하 간곡히 요청”

서울Pn

미국 백악관 앞에서 철강관세 인하 캠페인을 벌이는 이강덕 경북 포항시장.
포항시 제공


이강덕 경북 포항시장이 직접 미국 백악관 앞을 찾아가 철강관세 인하를 촉구하는 시위를 벌였다. 높은 관세 부과에 따른 지역 경기 침체가 지속되면서다.

이 시장을 비롯한 시 대표단은 1일(현지시간) 오전 미국 워싱턴 DC 백악관 앞에서 한국 철강산업의 어려움을 알리는 캠페인을 진행했다. 이 시장은 “지난달 산업통상자원부가 포항을 ‘산업위기 선제대응지역’으로 지정했지만, 이 조치만으로는 복합 위기를 해소하기에 부족하다”며 “국내 철강산업의 심장부인 포항은 관세 폭탄으로 산업 기반이 붕괴될 위기에 처했다”고 호소했다.

미국 시민사회를 통한 공감대 형성을 위해 미국 버지니아한인회와 함께 캠페인을 벌인 뒤 경제·문화교류 협력을 위한 양해각서도 체결했다. 이를 통해 지역 기업의 북미 시장 진출을 위한 투자자 네트워크 연계, 투자동향 및 시장정보 공유, 문화·예술 행사 공동 기획 등을 진행할 예정이다.

포항시 대표단은 워싱턴에 있는 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 무역관을 찾아 철강관세 대응 건의서도 전달할 예정이다. 이 시장 명의로 제출되는 건의서에는 양국 간 경제적 동반 관계 약화, 글로벌 경기 침체 등을 이유로 관세 인하가 필요하다는 입장이 담겼다.﻿


포항 김형엽 기자
2025-09-03 21면
