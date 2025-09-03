40여개국 50개大 청년, 신촌서 지구촌 문화 나눠요

서울Pn

서대문 12~14일 ‘글로벌 대학축제’


  •
서울 서대문구가 지난해 신촌 일대에서 연 ‘신촌 글로벌 대학문화축제’.
서대문구 제공


서울 서대문구가 오는 12일부터 14일까지 사흘간 신촌 일대에서 ‘신촌 글로벌 대학문화축제’를 연다고 2일 밝혔다.

3회째를 맞은 이 축제는 서울을 대표하는 글로벌 축제로 부상했다. 지난해에는 35개국 44개 대학이 참여한 가운데 사흘간 연인원 132만여명의 유동 인구가 세계 각국 문화를 접하고 대학문화를 경험했다. 올해에도 세계 40여개국 50개 대학 청년들이 함께할 전망이다.

축제 첫날인 12일 오후 6∼7시에는 대학생과 유학생들이 나서는 ‘글로벌 거리 퍼레이드’가 신촌 연세로에서 열린다. 타악 퍼포먼스 팀의 리드로 대학교 응원단, 성균관 유생복을 입은 외국인 유학생, 대만 전통 용춤 공연단 등이 다채로운 퍼포먼스를 보여준다.

이튿날에는 외국인 유학생을 포함한 300여명의 대학생들이 오전 10시 신촌 스타광장에 모여 준비운동을 한 뒤 연세대 캠퍼스를 거쳐 안산 자락길을 달린다. 주한 외국대사관 홍보부스에서 전통의상을 입어볼 수 있는 글로벌존도 운영된다.

이성헌 서대문구청장은 “지역 축제를 넘어 세계 청년이 모여 교류하고 협력하는 글로벌 문화 교류의 장에 많은 분들의 관심과 참여를 기대한다”고 말했다.


서유미 기자
2025-09-03 22면
