서울 방치된 완충 녹지 12곳 시민 정원으로

석계역 철도변 사계절 정원 변신

11월까지 6만여㎡ 힐링공간 조성



서울 성북구 석계역 인근 방치된 철도변 유휴부지가 시민을 위한 정원으로 재탄생했다. 사진은 새로 조성된 석계치유정원의 모습.

서울시 제공

서울시는 오랫동안 방치됐던 완충 녹지 12곳(6만 1354㎡)을 차례대로 정비해 시민이 편히 이용할 수 있는 정원으로 바꾼다고 3일 밝혔다.완충 녹지는 대기오염과 소음, 진동과 악취 등을 줄이기 위한 공간이다. 철도·대로변이나 공장 주변에 많지만, 활용도가 낮아 사실상 방치된 곳이 적지 않았다.우선 시는 성북구 석계역 인근 철도변 유휴부지(4000㎡)를 ‘치유 정원’으로 꾸몄다. 40년 넘게 회색지대로 남았던 이곳에 산수국과 핑크에나벨 등 관목 11종 7628주와 초화류 28종 1만 6515본을 심어 사계절 정원을 만들었다. 맨발로 걸을 수 있는 황톳길도 마련했다.강서구 서남환경공원 산책로 사이 공간(1500㎡)에는 산딸나무와 노랑말채나무 등 관목 7종 1071주를 심어 산책과 자전거를 즐기는 시민들이 쉴 수 있는 힐링 공간으로 만들었다.시는 오는 11월 말까지 서초구 올림픽대로변(4500㎡)과 강서구 서남물재생센터(1500㎡), 강남구 수서오솔길(1만 2000㎡) 등 10곳에도 대규모 녹지를 확충할 예정이다. 이를 통해 삭막한 도로변 경관에 활력을 불어넣고, 차에서 나오는 미세먼지와 소음을 흡수해 도시 열섬 현상까지 완화한다는 구상이다.이수연 시 정원도시국장은 “아기자기한 동네 정원부터 도시의 환경을 지키는 대규모 녹지까지 점과 선, 면으로 이어지는 촘촘한 녹색 네트워크를 구축하고, 시민이 체감할 수 있는 녹색 복지를 실현하기 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.﻿임태환 기자