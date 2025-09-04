김경 서울시의회 문체위원장 “건강하고 활기찬 노년과 태권도장의 활로를 동시에 여는 비책은 실버태권도”

“고령화 시대 노년층의 건강증진과 지역공동체 활성화 기여하는 실버태권도에 대한 적극 지원 필요”



지난 2일 ‘실버태권도 활성화 방안 마련’을 주제로 한 토론회를 개최한 김경 위원장이 인사말을 하고 있다.



토론회 좌장을 맡은 김경 위원장



지난 2일 ‘실버태권도 활성화 방안 마련’을 주제로 한 토론회에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

서울시의회 문화체육관광위원회 김경 위원장(더불어민주당, 강서1)은 지난 2일 ‘실버태권도 활성화 방안 마련’을 주제로 한 토론회를 개최, 고령자를 대상으로 하는 태권도의 새로운 가능성과 사회 내에서의 역할에 대해 전문가들과 함께 의견을 나누는 자리를 가졌다.이번 토론회는 고령화 시대를 맞아 노년층의 건강증진과 사회적 고립 해소를 위한 대안으로 주목받고 있는 ‘실버태권도’ 현황을 점검하는 동시에, 인구구조 변화와 함께 수련생 다변화를 목표로 하는 태권도 업계에 대한 제도적 지원 및 정책추진 방향을 모색하기 위한 중요한 자리였다.먼저 발제를 맡은 포올 연구소 강명희 소장(교육학 박사)은 근육량 감소 및 관절 약화에 따른 노인 운동의 필요성을 피력하고, 운동을 통해 고령자들이 누릴 수 있는 신체적, 기능적, 인지·정서적 효과에 대하여 설명했다. 또한 실버 세대와 태권도가 결합할 때 발생할 수 있는 시너지 효과를 의료비 절감, 고용 창출, 복지비용 감소 등 다양한 측면으로 나눠 제시했다.첫 번째 토론자인 오인호 체육학 박사는 “현재 노인 여가복지가 음악 또는 운동에 집중되어 있으나, 운동의 경우 그 구성이 다양하지 않아 태권도, 검도, 유도 같은 무술에 대한 정보가 매우 적어 이들 운동에 대한 접근성이 낮았던 것이 사실”이라며 어르신들이 부담 없는 비용으로 가까운 태권도장을 방문해 심신을 가꿔나갈 수 있는 서울형 실버태권도 제도를 활성화하는 방안을 제시했다.앞선 순서에서 토론회 개회와 함께 실버태권도 현장영상 상영 및 직접 시연을 진행한 문호준 토론자는 시니어 수련생들과 직접 호흡해 온 태권도 사범으로서 실버태권도가 활발하게 이뤄지고 있는 사례를 생생하게 전달하고, 건강하고 힘찬 노년 생활을 위한 스포츠로서의 태권도의 발전 가능성에 대한 기대감을 한층 높여주었다.세 번째 토론자로 나선 서울시태권도협회 이자형 회장은 “실버태권도는 건강 복지와 사회참여 그리고 공동체 회복을 동시에 실현할 수 있는 효과적인 제도”라며 이번 토론회를 기점으로 실버태권도 활성화를 위한 법적·재정적 지원방안과 실효성 있는 정책의 필요성에 대해서 심도 있게 논의해 나가길 바란다고 밝혔다.끝으로 김홍진 서울시 체육진흥과장은 “일반 태권도가 고령자에게 다소 부담스러운 동작을 포함하고 있는 만큼 실버 세대만을 위한 별도의 품새 개발과 이를 현장에서 안내할 지도자 양성이 필요하며, 실버태권도 발전을 뒷받침할 지원형태 및 지원규모에 대해서는 충분한 검토가 필요할 것으로 보인다”고 밝혔다.김 위원장은 “현재 노년 세대의 삶의 질 유지를 위해 많은 국가 자원이 투입되는 현실에서 우리 사회 각 분야가 해결책을 고심 중인 실정”이라며 “이번 토론회를 통해 노년층의 신체적 건강과 정신적 활력을 도모할 수 있는 정책적 방향으로서의 태권도의 가능성을 논의할 수 있어 매우 뜻깊다”고 밝혔다.아울러 오늘을 시작점으로 문화체육관광위원장으로서 실버태권도 활성화를 위한 정책 및 예산 마련에 최선의 노력을 기울이겠다는 포부를 밝혔다.온라인뉴스팀