김시용 경기도의원, ‘기후행동 기회소득’ 고령층 참여 독려



김시용 위원장(도시환경위원회)이 9월 3일, 김포시 노인종합복지관에서 열린 기후행동 기회소득 앱 교육에서 참석하신 어르신들의 적극적인 참여를 독려하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 도시환경위원회 김시용 위원장(국민의힘, 김포3)은 지난 3일(수), 김포시 노인종합복지관에서 열린 기후행동 기회소득 앱 교육에 참석하신 어르신들의 적극적인 참여를 독려했다.‘기후행동기회소득’은 스마트폰 어플리케이션을 활용하여 탄소중립 실천 활동을 한 도민에게 실천 활동에 대한 사회적 가치를 평가하여 기회소득(리워드)를 지급하는 것으로 도민의 건강을 지키는 동시에 경제적 보상까지 받을 수 있도록 설계된 제도다.6월 기준 앱 누적가입자 수가 134만 명을 넘었지만 60대 이상 가입자는 20만 명으로 전체의 15%에 불과하다. 이번 교육은 이러한 고령층의 낮은 참여율을 개선하고, 어르신들이 보다 손쉽게 동참할 수 있도록 앱 가입과 사용방법 등을 설명하고자 마련된 자리다. 특히 어르신들의 참여 활성화를 위해 걷기 활동 리워드 기준을 기존 8천 보에서 5천 보로 완화했다.김시용 위원장은 “기후행동기회소득은 도민이 일상 속에서 탄소를 줄이고 건강을 지키며, 보상까지 받을 수 있는 ‘일석삼조’의 제도”라며, “최근 도민들의 정책 참여 유도를 위해 디지털 기기를 활용하는 사례가 늘어나는 만큼 어르신들도 정책적 수혜를 받을 수 있도록 맞춤형 디지털 교육을 적극 추진하겠다”고 밝혔다.이어 김 위원장은 “앞으로도 도민이 체감할 수 있는 정책을 지속적으로 발굴하고 확대하겠다”고 강조하며, “경기도의회 도시환경위원회는 현장 중심의 정책을 통해 쾌적한 주거환경 조성과 생활환경 개선에 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스팀