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부산, 시니어 1만명 ‘내편 돌보미’ 선발

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리본 프로젝트 비전 선포식 개최
노인 일자리 ‘공익 돌봄 중심’ 전환

부산시가 환경 정비 위주인 노인 일자리를 돌봄 중심으로 전환해 시민을 지원하는 프로젝트를 추진한다.

시는 16일 부산시청에서 ‘리본 프로젝트 비전 선포식 및 내편 돌보미 출범식’을 개최했다. 공익 활동 일자리를 돌봄 중심으로 다양화하는 게 리본 프로젝트의 핵심이다. 이를 통해 어르신들에게 단순히 소득을 보전해주는 것을 넘어 돌봄·관계·존엄 회복을 공익활동 일자리의 의미로 재정의하겠다는 구상이다.

이를 위해 시는 올해 60세 이상 구직자 1만명을 ‘내편 돌보미’로 선발했다. 내편 돌보미에 참여하는 어르신들은 직무교육을 이수하고 현장에 투입된다. 내편 돌보미는 노인과 아동, 장애인, 고독사 위험가구, 취약계층의 신체·정신 건강 관리, 사회적 관계 형성, 일상생활 편의 등을 종합 지원한다.

부산은 지난해 기준 65세 이상 고령인구 비율이 25.3%로 전국 대도시 중 가장 높고, 1인 가구 중 60세 이상 비중도 43%로 높았다. 이번 프로젝트를 통해 어르신에게는 보람 있는 일터를 제공하고 돌봄 수요 증가에도 대처하겠다는 게 시의 계획이다.

시 관계자는 “내편 돌보미는 노인이 돌봄의 대상이 아니라 아이부터 어르신, 취약계층을 아우르는 세대 통합 정책의 주체임을 보여주는 상징이 될 것”이라고 밝혔다.


부산 정철욱 기자
2026-03-17 19면
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