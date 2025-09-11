김철진 경기도의원, 경기도 제조로봇 지원사업, 쪼개기식 분리 위탁 재검토해야



김철진 의원(미래과학협력위원회). 9월 10일 경기도의회 미래과학협력위원회에서 ‘경기도 로봇산업 육성지원 사무의 위탁 동의안’에 대해 심도 있는 재검토 촉구. (사진=경기도의회)

김철진 경기도의회 미래과학협력위원회 의원(더불어민주당, 안산7)은 10일 경기도의회 미래과학협력위원회에서 경기도가 제출한 ‘경기도 로봇산업 육성지원 사무의 위탁 동의안’에 대해 심도 있는 재검토를 촉구했다.김 의원은 경기도가 내년도 본예산 사업으로 추진하는 제조로봇 지원사업의 위탁기관을 경기테크노파크(TP)와 경기도경제과학진흥원(경과원) 두 곳으로 나눈 것에 대해 문제를 제기했다. 올해 추경 사업에서는 경기TP가 단독으로 사업을 수행했으나, 내년도 사업에서는 로봇 도입·실증은 경기TP가, 해외 전시·마케팅은 경과원이 맡는 구조로 변경되었기 때문이다.김 의원은 “제조로봇 지원의 핵심은 기술 도입과 현장 실증인데, 이와 관련된 해외 마케팅 및 전시 업무를 별도 기관에 맡기는 것은 사업의 연계성을 단절시키고 오히려 비효율을 낳을 수 있다”라고 지적했다. 그는 “로봇 기술을 가장 잘 아는 주관 기관이 홍보와 마케팅까지 총괄하며 시너지를 내야 한다”라고 강조했다.특히 예산의 ‘착시 효과’를 날카롭게 비판했다. 김 의원은 “올해 6개월간 40억 원 예산으로 사업을 진행했는데, 내년에는 1년 사업에 70억 원 편성을 예정하고 있다”며, “이는 예산 총액만 늘었을 뿐 기간으로 환산하면 실질적인 증액으로 보기 어렵다”라고 분석했다.이어 “실질적인 기업 지원 예산은 제자리걸음인 상황에서, 해외 전시·마케팅 예산만 기존 3억여 원에서 15억 원으로 4배 가까이 증액하는 것은 사업 우선순위에 대한 근본적인 고민이 부족한 처사”라고 질타했다.안산은 로봇 직업 교육 혁신 센터를 유치하는 등 로봇 산업 특화에 힘쓰고 있는 지역이다. 김 의원은 “도내 수많은 중소 제조기업이 로봇 도입을 간절히 원하고 있다”라며, “한정된 예산을 보여 주기 식 홍보나 전시성 사업에 분산하기보다, 기업들이 실질적인 혜택을 체감할 수 있는 로봇 도입 및 실증 사업에 더욱 집중해야 한다”라고 목소리를 높였다.김철진 의원은 “사업의 효율성과 도내 기업에 돌아갈 실질적 이익을 최우선으로 고려해야 한다”라며, “지금이라도 위탁기관을 이원화하는 방안을 원점에서 재검토하고, 사업의 핵심 역량을 한곳에 모아 시너지를 극대화하는 방향으로 계획을 수정할 것”을 집행부에 강력히 촉구했다.온라인뉴스팀