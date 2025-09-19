동대문구, 통합돌봄지원 시범사업 시작

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 동대문구는 그동안 분절적으로 운영되던 보건의료·건강·돌봄 등 서비스를 대상자 중심으로 통합 지원하는 ‘통합돌봄지원 시범사업’을 시작한다고 19일 밝혔다.통합돌봄지원은 일상생활에 어려움을 겪는 어르신들에게 의료·요양·돌봄 등 다양한 서비스를 하나로 묶어 제공하는 제도로, 서비스의 단순 확장에 그치지 않고 전달체계 개편을 통해 종합적이고 체계적인 지원을 가능하게 한다.동대문구는 보건복지부 ‘의료 돌봄 통합지원 시범사업’과 서울시 ‘통합돌봄지원센터 시범사업’에 모두 선정된 바 있으며, 이를 바탕으로 보건의료·건강·요양·돌봄·주거복지 등 5대 분야 34개 서비스를 연계해 제공한다. 건강보험공단 동대문지사와 동주민센터 직원이 어르신 가정을 직접 방문해 심층 상담을 진행하고, 개별 욕구에 맞춘 맞춤형 통합지원계획을 수립해 서비스를 연계하는 방식이다.또 하반기에는 ‘지역돌봄 통합지원 조례’를 개정하고, 주민설명회 등을 열어 구민의 이해와 참여를 확대할 계획이다. 아울러 이번 시범사업을 통해 나타난 미비점을 보완해 내년 3월부터 본격적인 통합돌봄지원 사업을 추진한다.이필형 동대문구청장은 “이번 시범사업은 지역 기반의 지속 가능한 돌봄체계를 구축해 의료·돌봄 사각지대를 해소하기 위한 첫걸음”이라며 “앞으로도 구민이 체감할 수 있는 돌봄서비스를 제공하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.안석 기자