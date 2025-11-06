서울Pn

수원특례시, ‘2025 하남지 가을 코스모스 축제’ 11일 개최

수원특례시(시장 이재준)가 오는 8일 정오부터 오후 5시까지 팔달구 수원화성 하남지터에서 가을 코스모스 축제를 개최한다.

하남지(下南池)터는 수원화성 안에 있었던 연못 중 하나로 성곽을 쌓을 때 필요한 물을 공급하고, 장마철에는 물의 양과 물이 흐르는 속도를 조절하는 역할을 했다. 연꽃을 감상하는 휴식 공간으로도 인기를 끌었다.

하남지 복원 사업을 추진 중인 수원시는 2020~2024년 발굴 조사를 마친 상태다.

축제는 풍물패가 행궁동 한데우물에서 하남지까지 깃발을 들고 퍼레이드를 하는 하남지 행진 프로그램과 짚풀공예·바람개비·전통놀이 등 체험 프로그램이 운영되고, 화성행궁골목형상점가상인회·언덕마을 주민 등이 참여하는 플리마켓이 열린다.

또 화성행궁 내 상인회 회원과 공방 작가들의 회화 작품 30여 점을 전시하고, 코스모스가 만개한 꽃밭에 포토존을 만든다.

이와 함께 하남지의 역사와 정보를 소개하고, 인권 상권에서 활동하는 작가들의 작품을 전시하는 팝업 박스 ‘피움’도 설치된다.

수원시 관계자는 “하남지 복원 전까지 임시 녹지로 조성된 공간을 활용해 마을 주민과 문화유산이 상생할 수 있는 축제를 마련했다”며 “지난 5월 열린 청보리 축제를 시작으로 2026년에는 메밀꽃, 코스모스 축제 등을 개최할 계획”이라고 말했다.

안승순 기자
