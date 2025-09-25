“로야장난감도서관에서 ‘베이비 자동 바운서’ 빌려가세요”…육아 부담 줄이는 동작구



박일하 서울 동작구청장이 지난 7월 사당2동 동작키즈카페에서 학부모들과 소통하고 있다. 동작구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 동작구는 로야장난감도서관에서 ‘베이비 자동 바운서’를 빌려주는 서비스를 확대한다고 25일 밝혔다. 영유아 양육 가정의 경제적 부담을 덜고 안정적인 육아 환경을 지원하기 위해서다.이는 지난 16일 열린 청년 간담회에서 제안된 건의 사항을 반영한 것이다. 구 관계자는 “내달 중 바운서를 총 13대로 늘려 운영할 것”이라고 설명했다.바운서는 생후 6개월 전후로만 사용하기에 가정에서 직접 구매하기엔 부담이 크다. 이로 인해 대여 서비스에 대한 인기가 높다. 구는 기존 보유 수량인 3대로는 수요를 감당할 수 없다는 판단으로 바운서를 늘리기로 했다.특히 경량형, 음악․모빌형, 각도조절형 등 다양한 모델의 바운서를 마련해 이용자들의 선택 폭을 넓힐 계획이다. 자가용은 물론 대중교통으로도 손쉽게 가져갈 수 있도록, 분해가 가능한 경량 제품을 중심으로 비치한다. 대여 기간도 기존 2주에서 4주로 연장해 이용 가정의 편의성을 강화한다.박일하 동작구청장은 “아이들에게 다양한 놀이 경험을 제공하는 소중한 공간인 로야장난감도서관이 든든한 육아 파트너가 되도록 지속 노력할 것”이라며 “앞으로도 주민 의견을 적극적으로 반영해 실질적인 양육지원 정책을 펼치겠다”고 말했다.임태환 기자