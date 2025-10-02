구로구의회 , 전기차 충전 및 화재 대응 방안 논의

- 구로구의회 전기차 연구회 간담회서 현안 논의 지하주차장 시설 지상 이전 등 어려움 제기

구로구의회 의원 연구단체인 ‘구로구 전기차 정책 연구회’가 지난 29일 신도림역 가온 대회의실에서 개최된 간담회에 참석한 모습. [왼쪽부터 방은경 의원(간사), 전미숙 의원(대표),김철수 의원(국민의힘)]

구로구의회 의원 연구단체인 ‘구로구 전기차 정책 연구회’(대표 전미숙 의원)가 공동주택 내 전기차 충전시설 확보 및 화재 대응 방안을 논의하기 위해 주민들의 목소리를 직접 청취했다.연구회는 지난 9월 29일 신도림역 가온 대회의실에서 공동주택 입주자 대표 및 관리소장 등 30여 명이 참석한 가운데구로구 전기차 정책 개발을 위한 주민 의견 청취 간담회 를 개최했다. 이 자리에는 전미숙 대표의원, 방은경 간사 의원, 김철수 의원을 비롯해 구로구청 관련 부서와 연구 용역을 수행 중인 ㈜엔지에스 연구진이 함께했다.이날 간담회에서는 엔지에스 연구진의 구로구 전기차 충전시설 현황 발표에 이어 심도 있는 질의응답과 자유토론이 진행됐다. 특히 공동주택 입주자 대표들은 전기차 인프라 구축의 현실적인 어려움을 집중적으로 제기하며 구체적인 대안 마련을 촉구했다.주민들은 ▲공동주택 지하 주차장 충전시설을 지상으로 이전하는 데 따르는 현실적 한계 ▲저층 주택 밀집 지역에서의 충전 인프라 구축의 어려움 등 현장에서 겪는 고충을 토로했다. 이와 함께 ▲전기차 화재 예방 및 초기 대응을 위한 구체적인 지침 마련 ▲충전 인프라 확대를 위한 정책적 지원 방안 등 다양한 정책 제안도 오갔다.전미숙 대표의원은 “이번 간담회를 통해 주민 여러분이 제기한 생생하고 현실적인 문제점과 의견을 직접 들을 수 있었다”며 “제안해주신 소중한 의견들을 적극적으로 검토해 현재 진행 중인 ‘구로구 전기차 충전시설 확보 및 화재 대응 방안’ 연구용역에 충실히 반영하고, 실질적인 정책 수립으로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.한편, 구로구 전기차 정책 연구회는 이번 간담회에서 청취한 주민 의견을 반영해 연구용역을 마무리하고, 오는 10월 중순 최종보고회를 개최할 예정이다.한준규 기자