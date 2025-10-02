서울Pn

검색

서울시, 매출 떨어진 소상공인 ‘공유재산’ 임대료

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

셜록현준·아영이네 행복주택…서울 인플루언서 어워즈

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

AI 역량 키우는 서초… 함께 동화 만들어요

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서대문구, 15일 자율주행버스 운행 개시…“누구나

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중랑구의회, 제5기 중랑협치학교 강의

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기
의회의 역할과 기능, 민·관 협치 방향 설명

중랑구의회 최경보 의장 제5기 중랑협치학교 참가자 중랑구의회 방문 기념촬영 모습. 중랑구의회 제공


서울특별시 중랑구의회(의장 최경보)는 지난 1일 본회의장에서 ‘제5기 중랑협치학교’ 참가자들을 대상으로 지방의회의 역할과 기능에 대한 특별 강의를 진행했다고 2일 밝혔다. 이는 구민들의 구정 참여와 민관 협치 활성화를 지원하기 위해 마련되었다.

이날 참가자들은 의회 주요 시설을 둘러본 후 고강섭(중화1동·중화2동) 의원으로부터 지방의회의 역할과 기능, 그리고 구민 생활과 밀접하게 연결된 의정활동 사례를 중심으로 강의를 경청했다. 이어 민·관 협치의 필요성과 실제 구정에 참여하는 방법에 대해 심도 깊은 설명을 듣고, 질의응답을 통해 평소 궁금했던 점을 자유롭게 나누는 시간을 가졌다.

최 의장은 “이번 강의가 중랑구의회의 역할과 기능을 깊이 이해하는 계기가 되길 바란다”며 “이를 토대로 민·관이 함께 내실 있는 협치 의제를 발굴하고, 구정 참여가 활성화되기를 기대한다” 고 강조했다.

중랑구의회는 앞으로도 중랑협치학교와 같은 다양한 프로그램을 통해 구민과의 소통 접점을 확대하고, 현장 중심의 열린 의정 활동을 지속해 나갈 계획이다.


한준규 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

서울, 규제 풀어 민간임대주택 활성화

오피스텔 접도조건 대폭 완화 민간사업자 금융 지원도 강화

세계 청년 150명, 은평서 미래 꿈꾼다

27~29일 IFWY 파이널 컨퍼런스

광진구, 버스정류소 20곳 이름 더 명확해졌다

‘이산가족 새 고향’ 영등포가 품은 70년[현장 행

첫 위문 행사 연 최호권 구청장

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr