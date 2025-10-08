한국섬진흥원, “올 가을, 섬 여행 여기 어때?”···34개 섬 선정

‘2025년 여행가는 가을, 전국 34개 섬 소개



8일 가을철 찾아가고 싶은 섬 34곳이 선정 소개됐다. (한국섬진흥원 제공)

한국섬진흥원은 정부와 6개 주요 경제단체, 전국 지자체, 한국관광공사 등이 함께하는 범국민 여행캠페인 ‘2025년 여행가는 가을’이 시작됐다고 8일 밝혔다.진흥원은 행정안전부와 함께 섬 관광 활성화를 위해 매년 지정하는 ‘찾아가고 싶은 섬(88개)’ 중 가을철 여행하기 좋은 섬을 선별해 소개했다. 가을 축제와 제철 먹거리, 캠핑과 트레킹 등 다양한 가을 매력을 즐길 수 있는 34개 섬이 선정됐다.이번에 선정된 섬은 ▲인천 7개(교동도, 석모도 등) ▲충남 2개(가의도, 죽도) ▲전북 3개(무녀도, 신시도 등) ▲전남 11개(가거도, 하화도 등) ▲경북 1개(독도) ▲경남 9개(대매물도, 이수도 등) ▲제주 1개(추자도) 섬이다.지역별 섬 대표 관광자원과 가는 방법(교통편, 소요시간), 편의시설 등에 대한 여행 정보는 ‘찾아가고 싶은 섬 공식 누리집’을 통해 확인할 수 있다.임형주 기자