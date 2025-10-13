서울Pn

검색

[단독] 서울시, 첫 민간인 ‘핵 벙커’ 만든다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

광진구, ‘친환경 행사 지침’ 마련… 탄소중립 실

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강남 도심 속 ‘벼 베기’ 체험하세요

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서대문구, 초등학생 자원순환 실천 ‘학교, 광산이

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

금천 시흥유통상가 재개발 속도…첨단물류단지 개발 조합 설립인가

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

물류단지·연구개발·비즈니스 등 기능 추진


  •
금천 시흥유통상가 도시첨단물류단지 조감도
서울 금천구 시흥유통상가를 첨단물류단지로 개발하기 위한 조합 설립이 인가됐다.
금천구 제공


서울 금천구는 시흥3동 984번지 일대 ‘시흥유통상가 도시첨단물류단지 개발사업’을 위한 ‘금천 도시첨단물류단지 개발사업조합’ 설립을 인가했다고 13일 밝혔다.

이번 사업을 통해 “최첨단 기술의 물류단지와 연구개발(R&D), 비즈니스 업무·판매·주거 기능이 혼합된 콤팩트시티 조성이 가능할 것”이라고 금천구는 예상했다.

시흥유통상가는 1987년 약 12만 5000㎡ 면적에 기계·금속 등 부품 유통업을 전문으로 개장한 국내 최대 산업용 기자재 전문상가다. 약 3700개 점포가 입점해 있지만, 노후 건축물과 비효율적 토지 이용으로 인해 재개발 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.


  •
금천구 시흥유통상가 재개발 속도
서울 금천구가 시흥3동 984번지 일대 시흥유통상가 도시첨단물류단지 개발사업’을 위한 ‘금천 도시첨단물류단지 개발사업조합’ 설립인가를 승인했다고 밝혔다.
금천구 제공


이에 금천구는 국토교통부의 ‘도시첨단물류단지 공모’에 신청해 2016년 시범단지로 선정됐다. 그러나 시행 방식을 둘러싸고 사업이 제자리걸음하다 2022년 관련 법 개정으로 조합 방식 개발이 급물살을 타게 됐다.

금천구는 “물류단지를 조합 방식으로 개발하는 첫 사례라는 점 때문에 재개발 사업의 새로운 모델로 주목받고 있다”고 설명했다. 지난 6월 조합 임원 등이 선출됐고, 향후 물류단지 신청과 서울시 통합심의 등 절차를 거쳐야 한다.

유성훈 금천구청장은 “시흥유통상가 일대는 교통인프라 등 입지 여건이 양호해 물류·첨단산업·지원시설 수요가 클 것”이라며 “민관 협력체계를 통해 도시첨단물류단지 개발사업이 성공적이고 가시화할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않을 것”이라고 강조했다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

성동 ‘성수 도시재생’으로 도시·지역혁신 대상

‘일자리 창출’ 국토부 장관상 받아 작년 행안부 장관상 이어 연속 수상

종로, 익선동·돈화문로 연결 ‘상생거리’ 운영

CCTV·재난안전상황실 상시 가동 주민·관광객 누구나 안전한 거리로

금천 “노년이 행복하게”… 오늘 ‘백금나래’ 선포식

노인 백발에 구 캐릭터 합친 표현 구청광장 낮 12시~5시 상담부스 운영

추석 핫플 된 동작구 ‘테마파크’ 신청사

대형 윷놀이·떡메치기 등 체험 인기 초대형 미끄럼틀엔 “놀이공원 같아” 송편 등 판매로 지역 상권 활성화도 박일하 구청장 “생활 속 구청 될 것”

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr