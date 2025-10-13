전남도, ‘2025국제농업박람회’ 개최

25개국 380여 기관 참여, 농업 혁신과 미래 청사진 제시



2025국제농업박람회 포스터

대한민국 농업의 미래 방향을 제시할 ‘2025국제농업박람회’가 오는 23일부터 29일까지 7일간 전남 나주에서 개최된다.‘농업이 세상을 바꾼다’는 대주제의 이번 박람회는 ‘AI와 함께하는 농업혁신, 생명 키우는 K-농업’이라는 슬로건으로 25개국 380여 개 기관이 참여한다.기후 위기와 식량 안보 등 인류 문제 해결을 위해 농업이 제시할 수 있는 혁신적 해법과 미래 청사진을 선보이는 장이 될 전망이다.박람회는 관람객들이 농업의 무한한 가치를 직관적으로 체험할 수 있도록 5개 주제의 ‘마당’으로 구성됐다.먼저 미래세대와 소통하는 공간인 ‘상생마당전’에서는 스마트팜과 코딩과 드론 체험이 가능한 직업 체험관부터 청년 농부의 창업 지원을 돕는 청년창업농마켓, 전남 농산물 패션쇼와 월드 새참 콘테스트 등 다양한 문화 프로그램을 즐길 수 있다.박람회의 핵심 콘텐츠인 ‘농업미래전’은 AI 스마트팜과 자율주행 트랙터 체험, 로봇견 ‘스팟’ 시연, 기후변화 대응 품종, 우주 시대 먹거리 기술 전시 등 첨단 기술과 인공지능(AI) 기술이 이끄는 미래 농업을 체험할 수 있다.‘비즈니스전’은 케이(K)-농업의 글로벌 교류와 수출 확대의 장으로, 16개국, 50여 개 회사의 해외 바이어 초청 수출상담회와 월드푸드테크 포럼, 국제 커피 심포지엄 등 학술대회를 통해 글로벌 네트워크를 강화할 방침이다.‘농업산업전’은 최신 스마트팜 기술과 농기계, 농자재 전시를 통해 산업 기술과 정보를 교류하고 ‘힐링치유전’은 풍요의 정원, 아열대 식물원, 고구마·감 수확 체험, 케이(K)-커피 홍보관 등 휴식과 오감 체험을 제공한다.특히 이번 박람회는 슬로건 ‘AI와 함께하는 농업혁신’을 홍보 방식에도 적용해 공식 주제곡의 작곡, 노래, 뮤직비디오 제작 전 과정을 AI로 수행, 예산 절감과 시간·공간의 한계를 넘는 새로운 홍보 사례도 선보였다.박관수 전남도국제농업박람회 사무국장은 “이번 박람회는 단순히 기술 전시를 넘어, 기후 위기 속에서 농업의 가치를 재발견하고 인류 미래를 논의하는 장이 될 것”이라며 “2025국제농업박람회가 대한민국이 첨단 농업 솔루션의 선도적 수출국으로 도약하는 중요한 전환점이 되길 기대한다”고 말했다.나주 류지홍 기자