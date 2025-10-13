소영철 서울시의원, 신수중학교 인조잔디 운동장 준공식 참석

서울Pn

[단독] 서울시, 첫 민간인 ‘핵 벙커’ 만든다

소영철 서울시의원(오른쪽에서 두 번째)이 서울 신수중학교 인조잔디 준공식에 참석해 기념촬영을 하고 있다.


서울특별시의회 소영철 의원(국민의힘, 마포구 제2선거구)은 지난 2일 신수중학교 인조잔디 운동장 준공식에 참석해 학생들과 함께 개장을 축하했다.

이번 인조잔디 운동장 조성은 학생들의 안전하고 건강한 체육활동 환경을 마련하기 위해 서울시교육청과 마포구가 공동으로 추진한 사업으로, 총사업비 5억 1100만 원이 투입됐다. 이 가운데 서울시교육청이 2억 5500만 원을 대응투자 예산으로 지원하고, 마포구가 교육경비보조금 2억 5500만 원을 부담해 사업이 완성됐다.

소 의원은 사업 추진 초기부터 교육청과 마포구 간 협의 과정을 적극적으로 조율하며 예산 확보의 근거를 마련했다. 그 결과 학교의 오랜 숙원이었던 운동장 환경 개선이 현실화되어, 학생과 학부모 모두가 체감할 수 있는 실질적인 교육환경 개선 성과를 이끌어냈다.

인조잔디 운동장은 충격 흡수 효과가 높아 부상 위험을 줄이고, 날씨에 상관없이 쾌적하게 이용할 수 있어 학생들의 체육활동 공간으로는 물론 지역주민의 생활체육 시설로도 활용될 것으로 기대된다.

이날 준공식에는 소 의원을 비롯해 조정훈 국회의원, 박강수 마포구청장, 신수중학교 교직원과 학부모, 학생, 지역주민 등 500여 명이 참석해 인조잔디 운동장의 새 출발을 함께 축하했다.

소 의원은 “신수중학교 인조잔디 운동장 조성은 교육청과 자치구가 협력해 만들어낸 모범사례로, 아이들이 흙먼지 없이 안전하게 뛰놀 수 있는 환경을 위해 추진된 결과”라며 “앞으로도 교육청과 긴밀히 협력해 더 많은 학교가 쾌적하고 안전한 교육시설을 누릴 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

