경기도, 지역화폐로 환급 ‘어린이·청소년 교통비 지원금’, 교통비 재사용

경기도가 지역화폐로 돌려준 ‘어린이·청소년 교통비 지원금’을 교통비로 다시 쓸 수 있게 됐다.경기도가 15일 ‘어린이·청소년 교통비 지원사업 대상자’가 교통비 사용 후 환급받는 연 최대 24만 원의 지역화폐를 일반 교통카드에 충전할 수 있는 ‘교통비 쿠폰’ 서비스를 시작했다.지자체의 정책 수당을 교통비 형태로 지급하는 건 전국 최초다.경기도는 지난해 5월부터 K-패스 사업 대상이 아닌 6~18세 어린이·청소년을 위해 ‘어린이·청소년 교통비 지원 사업’을 추진했다. 연 최대 24만 원, 분기별 6만 원 한도로 대중교통 이용 금액을 돌려준다. 2025년 상반기 기준 누적 이용자는 69만 명에 이른다.그동안 지역화폐로 받은 환급금은 교통비로 사용할 수 없었으나, 경기도가 지역화폐로 지급된 교통비 지원금을 ‘경기지역화폐’ 앱에서 교통비로 전환해 교통카드에 충전하는 방식을 개발했다.한국조폐공사 시스템을 사용하는 성남시와 시흥시는 제외된다.윤태완 경기도 광역교통정책과장은 “교통비 쿠폰 서비스는 전국 최초의 혁신적 지원 방식”이라며 “앞으로도 도민의 생활과 밀접한 교통 정책을 확대해 나가겠다”라고 말했다.안승순 기자