서울Pn

검색

서울 공공·민간 건물 53.4%, 에너지 사용량

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

용마루길… 샤로수길… 서울 6개 상권 축제

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

동대문, 서울 동북권 첫 자율주행버스 운행

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강동 “18일 암사동에 매머드·시조새·코뿔소 나타

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

도봉구 브레이킹팀, 전국체전 출전…서울 대표로 무대 오른다

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

김홍열(예명 홍텐), 오철제(에프이) 남자 일반부 출전


  •
김홍열(예명 홍텐) 선수가 2023년 도봉구청 브레이킹팀 창단식에서 축하 공연을 선보이고 있다. 도봉구 제공


서울 도봉구는 도봉구청 브레이킹팀 소속 선수 2명이 ‘제106회 전국체육대회’에 서울시 대표로 출전한다고 15일 밝혔다. 오는 17일 부산에서 열리는 대회에 김홍열(예명 홍텐)과 오철제(에프이) 선수가 남자 일반부 부문에 출전한다

브레이킹 종목에서 서울시 대표로 출전하는 선수는 이 두 명이 유일하다. 앞서 김홍열 선수는 ‘2025 브레이킹K 시리즈 1차 대회’에서 우승을, 오철제 선수는 3위를 차지하며 전국체전 출전권을 획득했다.

구는 두 선수의 선전을 응원하기 위해 도봉구와 도봉구체육회(회장 박상용) 주관으로 약 50명의 응원단을 꾸려 부산 현장을 찾을 예정이다.

오언석 도봉구청장은 “두 선수의 활약으로 도봉구의 이름이 전국에 널리 알려지길 기대한다”며 “무탈히 경기를 마칠 수 있도록 끝까지 지원하겠다”고 말했다.


유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

강서 “동의보감의 지혜로 건강 챙겨요”

18~19일 ‘허준축제’ 규모 확대 달리기 등 80개 프로그램 꾸며

정조대왕 발자취 따르며 하나 된 금천[현장 행정]

첫 포문 연 ‘금천시흥행궁문화제’

노원 ‘의료·요양·돌봄 통합지원사업’…돌봄 선도 도

다층적 돌봄 체계로 ‘촘촘한 지역 돌봄망’ 실현 반복되는 단절·공백에 ‘지역 기반 통합돌봄’으로 대응

“골목길 공해 없게”… 스마트 성북 첫발[현장 행정

이승로 구청장, 재활용품 수거 협약

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr