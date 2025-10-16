“집은 내가 수리한다”…중구 ‘집수리’ 교육생 모집

다음달 토요일…‘상생기술아카데미 집수리’

공구 사용법·목재 구조물 제작·도배 실습까지



서울 중구 ‘상생기술아카데미 집수리’

서울 중구가 집수리에 필요한 이론과 기술을 함께 배우는 ‘상생기술아카데미 집수리’ 교육생을 모집한다고 16일 밝혔다.

중구 제공

서울 중구가 집수리에 필요한 이론과 기술을 함께 배우는 ‘상생기술아카데미 집수리’ 교육생을 모집한다고 16일 밝혔다.이번 교육은 전문 교육기관과 협력해 관련 분야 창업이나 취업을 희망하는 주민들에게 기술 교육 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 구도심 노후주택이 많은 지역 특성상 주민들이 스스로 집수리 문제를 해결하는 데도 도움이 될 것으로 보인다.모든 교육 과정은 간단한 생활 집수리부터 전문 기술까지 실습 중심으로 이뤄진다.주요 교육 내용은 ▲ 주택·건축의 이해 ▲ 기본 공구 사용법 ▲방충망·손잡이 교체 ▲ 목재 구조물 제작 및 전기배선 실습 ▲ 도배 시공 등이다. 교육은 토요일인 다음달 15일, 16일, 22일 중구청 7층 대강당에서 진행된다.모집 인원은 총 20명이다. 서울시에 거주하는 20세 이상 65세 이하로 집수리 기술을 습득하고 싶거나 관련 업종 취업을 희망하면 신청 가능하다. 중구민을 우선 선발한다.신청 기간은 오는 31일까지다. 중구청 홈페이지나 방문 접수로 신청할 수 있다. 교육 관련 문의는 중구청 일자리경제과 상생기반조성팀으로 하면 된다.중구 관계자는 “집수리 교육은 주민 스스로 생활 속 문제를 해결하고 더 나아가 새로운 일자리 기회를 찾을 수 있도록 돕기 위한 사업”이라고 강조했다.김주연 기자