서울Pn

검색

서울시, 잡곡밥 있는 ‘통쾌한 한끼’ 식당 찾는다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서초 “잦은 호우·저지대 침수 선제 대응”… 전국

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

은평, 지역보건의료계획 ‘복지부 장관상’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원구, 오감 만족 수변 감성 카페 ‘당현 마루’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

재활용 수거부터 야간 순찰까지…강서구에 등장한 AI 자율주행 로봇

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

마곡하늬공원에서 2대 실증 사업
오전 10시부터 오후 7시까지 수거
오후 6시 30분부터 일 4회 순찰도


  •
서울 강서구 ‘AI 자율주행 로봇’
서울 강서구에서 인공지능(AI) 자율주행 로봇이 공원을 돌며 순찰 활동을 펼치고 있다.
강서구 제공


서울 강서구가 인공지능(AI)과 로봇 기술을 접목한 ‘AI 기반 자율주행 로봇 서비스 실증사업’을 진행한다고 16일 밝혔다.

이에 따라 강서구는 재활용 수거와 야간순찰이 가능한 자율주행 로봇 2대를 마곡하늬공원에 투입해 효율성과 안전성을 검증한다.

재활용 수거 로봇은 오전 10시부터 오후 7시까지 운영된다. 공원의 벤치와 야외테이블 등에 부착된 QR코드를 스마트폰으로 스캔하면 로봇이 호출된 장소로 찾아간다. 장애물을 피하며 안전하게 주행하고, 도착하면 음성이나 알림으로 이용자에게 안내한다.

로봇에는 플라스틱, 종이, 캔 등 재질별 수거함이 구분돼 있어 분리배출이 가능하다. 로봇은 수거 후에는 자동으로 충전쉼터로 복귀한다. 수거함이 가득 차면 집하장으로 이동해 쓰레기를 비운 뒤 다시 돌아온다.

순찰 로봇은 오후 6시 30분부터 9시 30분까지 일일 4회 순찰 활동을 한다. 지정된 경로를 따라 자율주행하며 공원 내 환경을 모니터링하고, 화재나 사고 같은 긴급 상황 시 관계기관에 알리게 된다.

강서구는 사업의 안정적 추진과 기술 고도화를 위해 앞서 지난 14일 관내 기업인 ㈜로보티즈AI와 업무협약을 체결했다.

강서구는 실증 결과를 토대로 주민 불편사항과 개선점을 보완하고, 내년에는 주변 상권과 연계해 로봇이 음식·물품 배달 서비스로 확대할 계획이다.

진교훈 강서구청장은 “이번 실증사업을 통해 강서구를 첨단 기술의 중심지로 도약시키고, 주민이 체감하는 혁신 서비스를 선도하겠다”며 “대한민국을 대표하는 AI 특화도시로 만들겠다”고 말했다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

서울런, AI 활용 맞춤형 대입 컨설팅… 초교부터

오세훈 “꿈·성장 플랫폼으로 키울 것” 내년부터 고교생 2000명 시범 운영 ‘진로 캠퍼스’는 청년까지 500명 대상 의사 등 전문직, 대학생 멘토단 구성 대상자 중위소득 80% 이하로 확대

유진상가·개미마을 재개발까지… 노후 정비사업 속도

이성헌 구청장 “서북권 랜드마크”

중랑 “요양보호사 처우개선비 드립니다”

연 1회 5만원 복지포인트 지급

광진구, 취약가구의 ‘따뜻한 겨울나기’ 난방용품 전

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr