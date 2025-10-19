“동대구~창원 고속화철도 국가계획 반영을” 창원시 범시민 서명운동 전개

제5차 국가철도망 구축계획 반영 목표

서울까지 이동시간 40분 단축 기대

“100만 시민 뜻 모아 국가철도망 반영 추진”



동대구~창원 고속화철도 조기 반영 촉구 안내문. 2025.10.19. 창원시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경남 창원시는 ‘동대구~창원 고속화철도 사업’을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영하고자 범시민 서명운동을 다음 달 16일까지 이어간다고 19일 밝혔다.창원을 운행하는 경전선 고속철도(KTX, SRT) 이용객은 2024년 942만명에 달한다. 올해는 1000만명을 넘어설 것으로 전망된다.그러나 창원에서 서울까지 KTX 이동시간이 3시간 소요되는 등 창원은 지역 거점도시 중 광역교통 접근성이 가장 열악한 수준이다.그 이유는 고속화철도가 없다는 점이 꼽힌다.서울~대전~동대구~부산 구간은 KTX만 다니는 고속 전용선이지만 동대구~창원 구간은 KTX·새마을호·무궁화호가 함께 운행하는 저속 일반철도다.‘동대구-창원-가덕도신공항 고속화철도’가 구축되면 창원에서 서울까지는 2시간 20분대로 단축될 전망이다. 대구~창원~부산을 연결하는 초광역 경제권 형성으로 산업·물류·관광 분야 혁신도 기대된다.이번 ‘제5차 국가철도망 구축계획’은 오는 12월 확정될 전망이다.시는 남은 기간 ‘동대구-창원 고속화철도’ 반영을 염원하는 시민의 뜻을 모아 중앙정부와 국회에 직접 전달하고자 10만명(창원시 인구의 약 10%) 참여를 목표로 서명운동을 추진한다.시는 지난 추석 연휴부터 시청 청사와 마산역·창원역·창원중앙역 등에 홍보 현수막을 다는 등 시민과 방문객을 대상으로 적극적인 홍보를 나섰다.오는 마산가고파국화축제(11월 1~10일)에서도 동대구~창원 고속화철도 건설 필요성을 알리며 서명운동 참여를 확대할 계획이다.장금용 창원시장 권한대행은 “이번 범시민 서명운동은 창원시민의 교통 불균형을 해소하고 지역 발전의 새로운 전환점을 마련하기 위해 직접 나서는 중요한 계기”라며 “시민 모두가 한마음으로 서명운동에 적극 동참해 주시길 부탁드린다”고 말했다.창원 이창언 기자