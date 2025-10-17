남부내륙철도 경남구간 연내 착공하나

서울Pn

진주 6-2·고성 8-1공구 첫 발주
내년부터 공구별 건설사 선정

경남도는 국가철도공단이 남부내륙철도 구간 중 진주시와 고성군 지역 공사를 발주하면서 올해 말 착공에 청신호가 켜졌다고 16일 밝혔다.

국가철도공단은 지난 15일 남부내륙철도 전체 공구 가운데 6-2공구(산청군 생비량면 화현리~진주시 이현동), 8-1공구(고성군 영오면 오동리~대가면 유흥리) 노반 신설 기타공사를 처음 발주했다.

도는 6-2공구, 8-1공구를 시작으로 내년부터 차례대로 공구별 건설사 선정과 착공이 이뤄진다고 설명했다. 도는 2개 공구 공사가 경남 지역업체가 1곳 이상이 참여하는 지역의무공동도급 대상이어서 일자리 창출, 지역경제 활성화 효과를 기대한다.

남부내륙철도는 2022년 1월 기본계획 고시 이후 같은 해 6월부터 10개 공구로 나눠 기본·실시설계를 추진해 왔다. 1~9공구는 실시설계가 마무리 단계에 접어들었다. 마지막 10공구인 거제 구간은 지난 6월 기본설계를 마쳤고 올해 기술형 입찰방식(실시설계+시공)으로 발주될 예정이다.

남부내륙철도는 경북 김천시·성주군·고령군, 경남 합천군·산청군·진주시·고성군·통영시·거제시 등 경남과 경북 9개 시군을 지난다. 전체 노선 길이는 174.6㎞. 총사업비는 7조 974억원, 사업 기간은 2031년까지다.

전체 7개 역 중 경북 김천역·성주역을 제외한 5개 역(합천·진주·고성·통영·거제)이 경남에 있다. ﻿ 정부는 내년 예산안에 남부내륙철도 예산 2609억원을 반영했다.


창원 이창언 기자
2025-10-17 27면
