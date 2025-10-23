‘문화지구 1호’ 인사동 업종 제한 완화되나…27일 종로구 주민설명회

오후 5시 종로1·2·3·4가동 주민센터

‘인사동 문화지구 관리계획 변경안 수립용역’

서울 종로구 인사동 문화지구 전경

서울 종로구가 오는 27일 인사동 문화지구 관리계획 변경안 수립 용역에 대한 주민설명회를 연다고 밝혔다.

종로구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 종로구 오는 27일 오후 5시 종로1·2·3·4가동 주민센터에서 ‘인사동 문화지구 관리계획 변경안 수립용역 주민설명회’를 연다고 23일 밝혔다.이 자리에서 종로구는 2014년 인사동 문화지구 관리계획이 승인된 이후 달라진 지역 환경에 맞춰 새로운 관리계획을 수립하기 위해 진행한 연구용역 결과를 공유한다. 이에 대한 주민·상인 의견을 수렴해 최종안을 마련한다.종로구는 이번 설명회에서 문화지구 내 권장업종을 지원하는 방안과 차 없는 거리 운영 개선을 포함한 다양한 내용을 논의한다.인사동과 주 가로변 외의 지역에서 일부 업종 제한을 완화하고 현재 5종인 권장업종을 확대하는 방안에 대해서도 의견을 받는다. 문화지구의 상업 활성화와 재개발 구역의 변화 등을 반영해 주 가로변 구역을 조정하는 방안도 논의한다.이번 설명회는 인사동 문화지구에 관심 있는 누구나 참여할 수 있다. 앞서 서울시와 정부는 급격한 개발로 와홰하는 인사동을 보전하기 위해 2002년 인사동, 관훈동, 공평동, 견지동, 낙원동, 경운동 일대를 우리나라 최초의 문화지구로 지정했다.종로구는 “인사동 문화지구가 우리 전통문화의 가치를 잇고 활성화될 수 있도록 최선을 다하겠다”면서 “관심 있는 분들의 적극적인 참여를 부탁드린다”고 말했다.김주연 기자