영등포구, ‘부읽남·박곰희’와 함께하는 경제 특강 참여자 모집

서울 영등포구의 경제 특강 청년 머니 인사이트 포스터. 영등포구 제공


서울 영등포구는 청년들에게 자산 관리 비법을 알려주는 경제 특강 ‘청년 머니 인사이트’의 참여자를 모집한다고 23일 밝혔다.

이번 특강은 청년들에게 관심이 높은 ‘부동산’과 ‘금융자산 관리’를 주제로 한다. 실용적인 경제 지식을 쉽게 전하기 위해 인기 경제 유튜버 ‘부읽남’과 ‘박곰희’가 강연자로 나선다. 두 강사는 각각 구독자 163만명, 93만명을 보유하고 있다. 복잡한 경제 개념을 알기 쉽게 풀어내 청년층의 높은 호응을 얻고 있다.

첫 번째 특강은 내달 7일 영등포 아트스퀘어에서 열린다. 부읽남이 ‘청년들의 내 집 마련법’을 주제로 ▲부동산 최신 동향 ▲청년층 투자 유망 지역 등을 중심으로 실질적인 내 집 마련 전략을 전수한다.

이어 내달 18일 신길6동 주민센터에선 연금 전문가 박곰희가 ‘한번 배워서 평생 써먹는 자산관리 방법’을 주제로 강연을 펼친다. 강의에서는 ▲자산관리 개념 및 자산 배분 전략 ▲상장지수펀드(ETF), 개인종합자산관리계좌(ISA), 연금저축 등 필수 계좌 활용법 등을 소개하며 체계적인 자산관리 비결을 공유할 예정이다.

참여 대상은 구에 살고 있거나 구가 생활권인 19~39세 청년이다. 회차별로 100명을 모집한다. 참여를 원하는 청년은 포스터 내 QR코드를 통해 신청할 수 있다.

최호권 영등포구청장은 “청년들이 경제를 이해하고 자산을 관리하는 힘을 기르는 기회가 되길 바란다”라며 “앞으로도 청년의 도전과 성장을 응원하는 정책을 계속 이어가겠다”고 말했다.

임태환 기자
