송파구 반려동물 한마당 개최

서울 송파구는 25일 송파구여성축구장에서 ‘2025 송파 반려동물 한마당’을 개최한다고 24일 밝혔다.구는 점차 증가하는 반려가구 수요를 충족하고, 성숙한 펫티켓 문화 정착을 위해 이번 축제를 마련했다. 특히 올해는 송파구여성축구장으로 장소를 옮겨 푸른 인조 잔디의 한층 넓고 쾌적한 환경에서 행사를 진행한다.우선 반려동물이 주인공이 되는 이색 이벤트가 연이어 개최된다. 메인무대에서는 ▲반려동물과의 추억이 담긴 사진공모전 시상식 ▲반려견과 보호자 개성을 뽐내는 반려견 패션쇼 ▲반려견과 함께 빙고판을 완성하는 펫티켓 빙고 등이 운영된다.개회식에 앞서 오전 11시에는 현장 참가자들에게 행운권을 배부하고 별도 추첨을 통해 푸짐한 경품을 증정할 예정이다.또 운동장에서는 반려견들과 뛰놀며 즐겁고 특별한 추억을 쌓을 수 있다. 50m 장애물 달리기 대회인 ‘펫티켓 운동회’, 반려견과 함께하는 ‘무궁화꽃이 피었습니다’ 경기가 열린다.아울러 반려견들이 목줄 없이 마음껏 달릴 수 있는 상설 반려견 놀이터도 중·소형견과 대형견을 구분해 운영될 예정이다.안석 기자