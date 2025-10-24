여행경비 최대 50% 돌려준다…남해군 ‘반반남해’ 내달 시행

숙박·소비 결합형 지역화폐 환급
체류형 관광·상권 활성화 기대
경남 남해군이 여행경비의 최대 50%를 지역화폐로 돌려주는 ‘고향여행 반반남해’ 사업을 다음달부터 시행한다.
이 사업은 관광객의 숙박과 추가 소비를 결합해 지역 상권을 직접적으로 지원하는 게 핵심이다.
군은 지역경제 활성화와 관광객 재방문율을 높이고자 사업을 추진하게 됐다.
관광객이 지역에서 숙박하고 10만원 이상 소비했을다면 소비 금액의 50%를 지역화폐 상품권으로 지급한다.
유흥업소와 연 매출 30억원 이상 업체를 이용한 금액은 지원 대상에서 제외한다. 숙박비도 소비 금액에 포함되지 않는다.
남해군 관계자는 “이 사업은 관광객과 지역 상권 모두에게 실질적 도움이 되는 상생형 지원정책”이라며 “숙박과 소비가 연계되는 체류형 관광 활성화와 재방문율 제고에 큰 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.
