이재태 도의원 “농림축산식품부, 전국 최대 농업지 전남으로 이전해야”

전국 최대 농업지인데도 인구소멸위기지수는 1위

균형발전 위한 동력 필요



이재태 도의원이 농림축산식품부의 전남 이전을 강력 촉구하고 있다.

전남도의회가 전국 농업의 중심지인 전남에 농림축산식품부를 이전해야 한다고 주장하고 나섰다.전남에 한국농수산식품유통공사(aT), 한국농어촌공사, 한국농촌경제연구원, 농식품공무원교육원 등 농정 핵심 기관들이 집적돼 있음에도 정책의 컨트롤타워인 농림축산식품부는 여전히 세종에 머물러 있는 모순을 지적하고 나선 것. 도의는 “정부가 해양수산부를 부산으로 이전해 현장 중심 행정을 실현하 듯 농업의 중심 전남에 농림축산식품부를 이전하는 것은 당연하고 필연적인 국가적 선택이다”고 요구했다.전남도의회는 최근 열린 제394회 임시회 제2차 본회의에서 이재태(더불어민주당·나주3)의원이 대표 발의한 ‘농업 회생 및 균형발전 위한 농립축산식품 전남 이전 촉구 건의안’을 통과시켰다. 건의안은 농업과 지방의 위기 극복을 위해 농림축산식품부의 전남 이전을 정부와 국회가 즉각 검토하고 추진할 것을 촉구하는 내용을 담고 있다.이 의원은 “전남은 전국 최대 농업 지역으로 식량안보와 국가 농업 경제를 지탱하고 있지만 인구소멸위기지수 전국 1위라는 심각한 위기에 놓여 있다”며 “농업이 무너지면 지방이 사라지고, 지방이 사라지면 국가균형발전은 불가능하다”고 지적했다. 이어 “이제는 중앙 중심의 행정을 넘어 현장에서 답을 찾고 농민 곁에 정책이 서야 한다”며 “그 출발점이 바로 농림축산식품부의 전남 이전이다”고 강조했다.이 의원은 “전남은 친환경농업과 스마트팜, AI농업 등 미래형 농업혁신을 선도하고 있고 인접한 광주는 AI 중심도시로 성장하고 있다”며 “두 축의 결합은 우리가 미래농업 강국으로 도약하는 핵심 동력이 될 것이다”고 설명했다. 특히 “수도권 일극 체제를 5개 초광역권과 3개 특화권역 중심으로 재편하는 정부의 ‘5극 3특 균형발전 전략’을 실질적으로 완성하기 위해서 전남에 농림축산식품부 이전이라는 구체적 동력이 필요하다”고 덧붙였다.무안 최종필 기자