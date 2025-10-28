이채명 경기도의원, 안마사 일자리사업 통해 어르신 복지와 지역 일자리 모두 잡는다

서울Pn

○ 호계3동 구장터 경로당 방문, 경기도 안마사협회-일자리사업 현장 확인

이채명 의원이 호계3동 구장터 경로당을 방문해 경기도 안마사협회가 추진 중인 안마사 파견 일자리사업 현장을 살펴보고, 의견을 청취한 후 사업에 참여한 안마사, 어르신들과 함께 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 이채명 의원(더불어민주당, 안양6)은 최근 호계3동 구장터 경로당을 방문해 경기도 안마사협회가 추진 중인 안마사 파견 일자리사업 현장을 살펴보고, 사업에 참여한 안마사와 어르신들의 의견을 들었다.

이 사업은 경기도가 지원하고 안양시가 함께 매칭하는 복지형 일자리사업으로, 안마사들이 경로당 등 노인시설을 직접 방문해 어르신들에게 안마 서비스를 제공하는 프로그램이다.

도는 이를 통해 안마사에게는 안정적인 일자리를 제공하고, 어르신들에게는 건강과 휴식을 선물하는 1석2조의 상생형 사업으로 평가한다.

안마 서비스를 받은 한 어르신은 “15년 전에 한 번 받았는데, 이렇게 다시 찾아와 주시니 너무 고맙다”며 “몸이 시원하고, 다음에도 꼭 신청하고 싶다”고 소감을 전했다.

이채명 의원은 “경기도의 복지형 일자리사업이 현장에서 실질적인 도움이 되고 있다”며 “안마사들의 일자리 안정과 어르신들의 건강 증진이라는 두 가지 효과를 동시에 거두는 만큼, 보다 많은 경로당이 참여할 수 있도록 제도적 지원을 강화하겠다”고 밝혔다.

이번 현장 방문을 통해 이 의원은 사업 운영 실태를 면밀히 확인하고, 경로당별 신청 절차 간소화와 사업 지속 추진 방안을 논의했다. 경기도의회는 앞으로도 어르신들의 건강 복지 증진과 지역 일자리 창출을 위한 다양한 정책을 발굴·지원해 나갈 예정이다.



