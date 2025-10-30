경기도의회 몽골 다르항올도 친선의원연맹 대표단, 다르항올도의회 공식 방문



경기도의회 몽골 다르항올도 친선의원연맹 방문단이 10월 29일 몽골 다르항올도의회에서 양즈마 알탕게렐 의장을 비롯한 주요 인사들과 간담회를 갖고 양 의회 간 교류 확대 및 실질적 협력 방안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)



10월 29일 몽골 다르항올도의회를 공식 방문한 김재균 경기도의회 몽골 다르항올도 친선의원연맹 회장(오른쪽)이 양즈마 알탕게렐 다르항올도의회 의장으로부터 방문기념품을 전달받고 있다. (사진=경기도의회)



김재균 회장(앞줄 왼쪽에서 여섯 번째)과 양즈마 알탕게렐 의장(앞줄 왼쪽에서 다섯 번째)을 비롯해 양측 의원들과 소방관계자가 단체 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 몽골 다르항올도 친선의원연맹(회장 김재균, 평택2) 대표단은 지난 29일, 몽골 다르항올도의회를 공식 방문하고 양 의회 간 교류 확대 및 실질적 협력 방안을 논의했다.이번 방문은 지난 2월 다르항올도의회 대표단의 경기도의회 방문에 대한 답방 형식으로 추진됐으며, 양 기관의 오랜 교류 관계를 기반으로 한 신뢰와 우정의 상징적 만남으로 평가된다.대표단은 양즈마 알탕게렐(Yanjmaa Altangerel) 다르항올도의회 의장을 비롯한 주요 인사와 면담을 갖고 ▲지방의회 간 교류 정례화 및 협력사업 추진 ▲소방·재난 대응 분야 기술·인력 교류 ▲문화·교육·보건 분야 공동사업 확대 ▲농업·축산 기술 협력 등 다양한 현안을 심도 있게 논의했다.김재균 회장은 인사말을 통해 “경기도와 다르항올도는 지난 10여 년간 긴밀한 협력관계를 이어오며, 산업·문화·보건·안전 등 다양한 분야에서 실질적인 성과를 만들어 왔다”며 “이번 만남은 양 지역의 상생과 미래세대를 위한 협력의 새 전환점이 될 것”이라고 밝혔다.또한 “2017년 이후 경기도의회가 총 3대의 소방차를 지원해 온 데 이어, 이번 방문을 통해 3대의 구급차를 추가로 기증했다”며 “이는 생명을 나누는 연대의 실천이자 양 지역의 진정한 우정을 상징하는 의미 있는 행보”라고 강조했다.양즈마 의장은 “이번 만남은 다르항올도와 경기도가 상호 신뢰를 바탕으로 한 단계 더 발전하는 계기”라며, “보건·노인 건강관리의 디지털화 사업, 문화·관광·청소년 교류, 언어 교류, 농업·과학 분야의 협력, 재난·안전 분야 공동사업 등 다양한 분야에서 실질적 협력을 이어가길 기대한다”고 밝혔다.한편, 경기도의회와 다르항올도의회는 2013년 교류를 시작으로 지금까지 총 19회 상호 방문을 이어왔으며, 불용 소방차 및 구급차 지원 등 경기도의 공적개발원조(ODA) 사업을 통해 지속적인 협력 관계를 구축했다.경기도의회는 이번 방문을 계기로 지방의회 간 제도적 교류와 지역 맞춤형 국제협력 사업을 확대하여, 몽골과의 실질적 동반자 관계를 더욱 공고히 해 나갈 계획이다.이번 공무국외출장에는 도의회 다르항올도 친선연맹 회장인 김재균 의원(더불어민주당/평택2)을 비롯해 김근용(국민의힘/평택6), 김창식(더불어민주당/남양주5), 김상곤(국민의힘/평택1), 김영희(더불어민주당/오산1), 김철진(더불어민주당/안산7), 박명숙(국민의힘/양평1), 이학수(국민의힘/평택5) 의원 등 총 8명의 의원이 함께했다.온라인뉴스팀