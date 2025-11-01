숙명여자대학교 미래교육원, 26학년도 학점은행제 과정 신입생 모집…입학설명회 개최



숙명여자대학교 캠퍼스 전경[사진=숙명여자대학교 제공]



전공별 입학설명회 세부일정

숙명여자대학교 미래교육원(원장 유종숙)이 2026학년도 학점은행제 과정 신입생 모집을 위한 전공별 입학설명회를 개최한다고 밝혔다.숙명여자대학교 미래교육원 학점은행제 과정은 체계적인 교육과정과 더불어, 실습기관 및 관련 분야 기관과 연계된 현장 중심 교육이 강점이다.아동학 전공은 이수 시 숙명여자대학교 총장 명의의 학위를 취득할 수 있어 학위의 공신력과 진로 경쟁력을 높일 수 있으며, 졸업 후에는 보육교사 2급 자격 취득 및 어린이집·유치원·아동복지기관 취업 등으로 연계된다. 사회복지학 전공은 사회복지기관 및 공공기관 실무 경험이 반영된 교과 편성으로 사회복지사 2급 자격 취득 요건을 충족할 수 있다. 외국어로서의한국어학 전공은 별도 자격시험 없이 학점은행제 이수만으로 한국어교원 2급 자격증을 취득할 수 있다.오는 11월부터 순차적으로 열리는 이번 설명회는 ▲사회복지학 ▲아동학 ▲외국어로서의한국어학 전공 과정에 관심 있는 예비 학습자를 대상으로 학점은행제를 통한 학위 취득 과정과 자격증 연계, 진로 지원 프로그램 등에 대해 상세히 안내할 예정이다.사회복지학 입학설명회는 11월 8일, 11월 15일, 11월 22일 토요일 오전 11시부터 13시까지 숙명여자대학교 사회교육관 307호에서 진행되고, 아동학 입학설명회는 12월 6일, 12월 20일, 1월 10일, 2월 21일 오전 10시부터 11시까지 같은 장소에서 열린다.외국어로서의한국어학 1차 입학설명회는 11월 22일 오전 10시 30분부터 13시까지 사회교육관 309호에서 세종학당 초청 진로특강과 함께 열려 졸업 후 취업 및 진로 관련 현실적인 정보를 직접 들을 수 있다. 2차 설명회는 12월 20일 오전 10시부터 11시까지 사회교육관 308호에서 진행된다.한편, 이번 입학설명회는 사전 신청 후 무료로 참석할 수 있으며, 숙명여자대학교 미래교육원 홈페이지 공지사항에서 네이버 폼을 통해 신청할 수 있다.온라인뉴스팀