서울Pn

검색

서울 내년 예산안 51조 5060억… ‘동행·안전

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

5000가족 유아차 밀고 서울 도심 달린다…내달

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

성동구, ‘성공버스’ 노선 4개로 확대…성동 전역

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

강서 안양천 진입 경사로로 편히 걸어요

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

숙명여자대학교 미래교육원, 26학년도 학점은행제 과정 신입생 모집…입학설명회 개최

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기
3개 전공(아동학/사회복지학/외국어로서의한국어학) 신입생 모집

숙명여자대학교 캠퍼스 전경[사진=숙명여자대학교 제공]


숙명여자대학교 미래교육원(원장 유종숙)이 2026학년도 학점은행제 과정 신입생 모집을 위한 전공별 입학설명회를 개최한다고 밝혔다.

숙명여자대학교 미래교육원 학점은행제 과정은 체계적인 교육과정과 더불어, 실습기관 및 관련 분야 기관과 연계된 현장 중심 교육이 강점이다.

아동학 전공은 이수 시 숙명여자대학교 총장 명의의 학위를 취득할 수 있어 학위의 공신력과 진로 경쟁력을 높일 수 있으며, 졸업 후에는 보육교사 2급 자격 취득 및 어린이집·유치원·아동복지기관 취업 등으로 연계된다. 사회복지학 전공은 사회복지기관 및 공공기관 실무 경험이 반영된 교과 편성으로 사회복지사 2급 자격 취득 요건을 충족할 수 있다. 외국어로서의한국어학 전공은 별도 자격시험 없이 학점은행제 이수만으로 한국어교원 2급 자격증을 취득할 수 있다.

오는 11월부터 순차적으로 열리는 이번 설명회는 ▲사회복지학 ▲아동학 ▲외국어로서의한국어학 전공 과정에 관심 있는 예비 학습자를 대상으로 학점은행제를 통한 학위 취득 과정과 자격증 연계, 진로 지원 프로그램 등에 대해 상세히 안내할 예정이다.


  •
전공별 입학설명회 세부일정


사회복지학 입학설명회는 11월 8일, 11월 15일, 11월 22일 토요일 오전 11시부터 13시까지 숙명여자대학교 사회교육관 307호에서 진행되고, 아동학 입학설명회는 12월 6일, 12월 20일, 1월 10일, 2월 21일 오전 10시부터 11시까지 같은 장소에서 열린다.

외국어로서의한국어학 1차 입학설명회는 11월 22일 오전 10시 30분부터 13시까지 사회교육관 309호에서 세종학당 초청 진로특강과 함께 열려 졸업 후 취업 및 진로 관련 현실적인 정보를 직접 들을 수 있다. 2차 설명회는 12월 20일 오전 10시부터 11시까지 사회교육관 308호에서 진행된다.

한편, 이번 입학설명회는 사전 신청 후 무료로 참석할 수 있으며, 숙명여자대학교 미래교육원 홈페이지 공지사항에서 네이버 폼을 통해 신청할 수 있다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“지구촌 청년 행동 약속, 은평서 결실”[현장 행정

IFWY 폐막식에 선 김미경 구청장 5개월 대장정… ‘은평선언문’ 채택 “미래 변화 꾸준히 노력하자” 당부

‘전국 1위 혁신 정책’ 관악구, 국무총리 표창

광진구, 꿈과 열정이 빛나는 ‘광진 청소년 페스티벌

종로 공동 패션브랜드 ‘일루셀’ 가을 신제품 출시

“봉제 업체 일감 연결…역량 강화”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr