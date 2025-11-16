김진경 경기도의회 의장, NH농협은행 경기본부 신사옥 준공식 참석

서울Pn

- 경기도 금융과 농업 발전의 구심점 역할 당부

김진경 의장이 14일 열린 NH농협은행 경기본부 신사옥 준공식에서 축사를 하고 있다.(사진=경기도의회)


김진경 경기도의회 의장(더민주·시흥3)은 14일 오전 NH농협은행 경기본부 신사옥 준공식에 참석해 경기도 금융과 농업 발전의 구심점 역할을 해 달라고 당부했다.

신사옥은 수원시 팔달구 효원로 279에 위치하며 지하 4층, 지상 15층 연면적 44,882㎡의 대규모 건물로, 경기지역 농협의 행정과 금융 기능을 통합하는 거점 역할을 한다.

김 의장은 축사와 함께 테이프 커팅과 기념식수 행사에 동참하며 새롭게 문을 연 신사옥 준공을 축하했다.


  •
김진경 의장 등 주요 내빈이 NH농협은행 경기본부 신사옥 준공을 축하하며 테이프커팅을 하고 있다.(사진=경기도의회)


김진경 의장은 “그동안 경기도 금융과 농업의 든든한 동반자 역할을 해 온 경기농협의 더 크고 희망찬 미래를 담아낼 새 터전이 마련됐다”라며 “농협은행 경기본부의 새로운 100년을 여는 신사옥 준공을 진심으로 축하한다”라고 격려했다.

이어 김 의장은 “신사옥은 경기도 농업의 가치와 금융의 신뢰가 만나는 공간이자 지역사회가 함께 성장하는 상생의 플랫폼이 될 것”이라며 “첨단 금융서비스와 지역경제에 활력이 되는 희망의 구심점 역할을 해 주기를 기대한다”라고 당부했다.


  •
김진경 의장을 비롯한 주요 인사들이 신사옥 준공을 기념해 식수 행사를 하고 있다.(사진=경기도의회)


한편 이날 준공식에는 김진경 의장을 비롯해 정윤경 부의장, 김규창 부의장, 최종현 더불어민주당 대표의원, 백현종 국민의힘 대표의원, 임상오 안전행정위원장, 방성환 농정해양위원장, 남경순 의원, 윤충식 의원 등 경기도의원과 김동연 도지사, 임태희 도교육감 등이 함께했다.

온라인뉴스팀
