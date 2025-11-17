이택수 경기도의원, 군포의왕 학교용지 14개 중 4개 설립 취소



이택수 의원이 14일 군포의왕.안양과천.광명 교육지원청을 대상으로 한 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육기획위원회 소속 이택수 의원(국민의힘, 고양8)은 14일 군포의왕·안양과천·광명 교육지원청을 대상으로 한 행정사무감사에서 학교설립 수요예측 잘못으로 학교설립 취소가 잇따르는 데 따른 지역발전 저해요인을 줄여 달라고 촉구했다.이택수 의원은 “경기도 미사용 학교용지 현황에 따르면 군포시의 경우 대야미 유·초·중 부지와 도마교동 460번지 등 4개 용지 가운데 유치원 설립이 취소됐고, 의왕시는 모두 9개 학교용지 가운데 고천동 90-7번지와 초평동 57-3번지 유치원 용지, 포일동 655번지 고교용지가 학교설립 해제 예정”이라며 ”학생수 예측모델을 개선하고 다단계 타당성 평가체제 도입 등을 통해 정확한 학교설립 수요를 파악해 무분별한 설립 해제로 인한 지역발전 저해요인을 제거해달라”고 질타했다.정숙경 군포의왕교육장은 “출생률이 하락하고 추가 인구 유입이 없어 유치원 및 학교설립계획이 취소됐다”며 “부지 매입 등의 별도 추진사항이 없어 교육재정의 손실은 없지만 앞으로 학교설립 수요예측에 보다 정확도를 기하도록 하겠다”고 답변했다.이 의원은 “지난 2년간 학교 내 전자칠판 설치현황을 보면 광명은 광명초, 군포의왕은 의왕부곡초, 안양과천은 비산초와 안양동초·안양남초 등 3교에 불과하다”며 ”그린스마트스쿨이라는 이름으로 진행된 공간재구조화 사업조차도 스마트기기 예산을 스마트한 능동형 교실에 투자하지 않는 이유가 무엇이냐”고 따져 물었다.이 의원은 이어 급식실 내 음용수 공급 학교별 컵 사용 여부에 대한 자료제출 요구에 대해 △안양과천은 77교 중 3교 △군포의왕은 49교 중 2교 △광명은 35교 중 5교만이 일회용 및 다회용 컵을 제공한다는 답변을 받고 음용수 컵 사용 확대를 위한 예산 확보 방안을 추궁했다.온라인뉴스팀