이혜숙 송파구의장 “지역 상공인 성공이 곧 송파 발전”



송파구의회 이혜숙 의장이 ‘24기 송파구상공회 최고경영자 연구과정 수료식’에 참석하여 축사를 하고 있다. 송파구의회 제공

이혜숙 송파구의회 의장이 지역 경제의 핵심 주축인 상공인들을 격려하며 지역 경제 활성화를 위한 의회 차원의 정책적 지원을 아끼지 않겠다고 강력하게 약속했다.이 의장은 지난 21일 저녁 올림픽파크텔 서울홀에서 송파구상공회(회장 봉유종) 주관으로 열린 ‘2025년 제24기 최고경영자 연구과정 수료식’에 참석해 축사를 전했다. 이날 행사는 송파구가 후원했다.이 의장은 축사를 통해 제24기 수료생들에게 축하를 건네는 한편 그동안 상공회를 이끌어 온 봉유종 회장 및 임원진의 헌신적인 노고에 깊은 감사를 표했다.이 의장은 특히 “24기까지 이어온 송파 상공회의 단단한 네트워크와 결속력은 우리 지역 경제의 큰 자산”임을 강조하며, 수료생들의 사업 번창과 상호협력 확대를 기대한다는 바람을 밝혔다.아울러 이 의장은 “송파구의회도 지역 상공인들의 성공이 곧 송파구 발전이라는 신념으로, 경제 활성화를 위한 정책 지원에 최선을 다하겠다”고 강조하며 상공인들과의 지속적인 소통과 협력을 다짐했다.한준규 기자