이혜숙 송파구의장 “지역 상공인 성공이 곧 송파 발전”

이혜숙 송파구의회 의장이 지역 경제의 핵심 주축인 상공인들을 격려하며 지역 경제 활성화를 위한 의회 차원의 정책적 지원을 아끼지 않겠다고 강력하게 약속했다.
이 의장은 지난 21일 저녁 올림픽파크텔 서울홀에서 송파구상공회(회장 봉유종) 주관으로 열린 ‘2025년 제24기 최고경영자 연구과정 수료식’에 참석해 축사를 전했다. 이날 행사는 송파구가 후원했다.
이 의장은 축사를 통해 제24기 수료생들에게 축하를 건네는 한편 그동안 상공회를 이끌어 온 봉유종 회장 및 임원진의 헌신적인 노고에 깊은 감사를 표했다.
이 의장은 특히 “24기까지 이어온 송파 상공회의 단단한 네트워크와 결속력은 우리 지역 경제의 큰 자산”임을 강조하며, 수료생들의 사업 번창과 상호협력 확대를 기대한다는 바람을 밝혔다.
아울러 이 의장은 “송파구의회도 지역 상공인들의 성공이 곧 송파구 발전이라는 신념으로, 경제 활성화를 위한 정책 지원에 최선을 다하겠다”고 강조하며 상공인들과의 지속적인 소통과 협력을 다짐했다.
한준규 기자
